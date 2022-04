Fidelis’ Leben wird zur Show

400 Jahre schon ist Markus Roy tot, der Heilige von Sigmaringen, der die Stadt bis heute prägt. „Da wollten wir etwas Besonderes machen“, sagt Bezirkskantor Bruno Hamm. Deshalb sei vor vier Jahren die Idee entstanden, ein Musical zu entwickeln und aufzuführen. Jetzt, wenige Wochen vor dem Fidelisfest, befinden sich die Proben in den letzten Zügen. Fest steht: Fidelis Leben funktioniert auch als Show.

„Es ist Fidelis in neuem Gewand, mit neuen Tönen und mit neuer Sicht“, so kündigt Hamm das Ergebnis an. Ziel sei es, den Zuschauern eine unterhaltsame, mitreißende Aufführung zu bieten und dabei trotzdem die Zerrissenheit der Figur zu zeigen. „Wir holen die Sigmaringer mit vertrauten Elementen ab, unter anderem mit dem Fidelislied und der Fideliswiege“, sagt er.

Herausforderung Libretto

Das Libretto, also das Textbuch, hat der Franiskanerpater Helmut Schlegel geschrieben, der Wurzeln in Sigmaringen hat und deshalb auch mit Fidelis’ Geschichte vertraut ist. „Das war die Herausforderung: Wir wollten jemanden finden, der sprachlich im Metier bewandert ist und sich mit der Figur auskennt“, sagt Hamm.

Das habe eine Weile gedauert. Schlegel habe schon einige Libretti verfasst und schließlich zugesagt. Vorgaben vom Bezirkskantorat habe es wenige gegeben: „Wir wollten wenige Leitplanken setzen, denn die künstlerische Freiheit sollte gegeben sein.“

Wichtig sei aber gewesen, den lokalen Bezug zu haben und Anfragen ans Hier und Heute zu stellen. „Es sollte kein reines Historienstück werden“, so Hamm. Entsprechend geht es unter anderem um das Miteinander der Kulturen und Religionen, das Tragen der Verantwortung fürs eigene Handeln und um äußere Zwänge, wie Fidelis sie auch erlebt hat. Auch sei es wichtig gewesen, die Geschichte „unter dem Licht der Ökumene zu betrachten“, sagt Hamm.

Musicaldarsteller übernimmt Hauptrolle

Gespielt wird Fidelis von Fabian Brandt, einem Reutlinger Musicaldarsteller. Die übrigen sechs Rollen übernehmen Mitglieder des Chors und der Waldbühne zusammen. Letzteres lag nahe, denn Nadja Kiesewetter, die auch schon Stücke bei der Waldbühne angeleitet hat, übernimmt die Regie.

Neben den sieben Schauspielern gibt es auch einen Narrenkönig und eine Chronistin, die durch Fidelis’ Leben führen, mal mit einem Augenzwinkern, mal ernster. Der Bezug zur Fasnet sei auch als Hommage an Sigmaringen zu verstehen, da diese in der Stadt eine wichtige Rolle spielt, erläutert Hamm.

Die Musik hat Wolfgang Klockewitz komponiert, Berufsmusiker und Komponist. Mit ihm ist Hamm seit Jahren befreundet. Er habe Klockewitz auch erst überreden müssen, denn das Musical besteht aus 17 Szenen, braucht also 17 Songs. „Das war ein Berg an Arbeit“, so Hamm.

Pop, Jazz und Kirchenmusik

Doch Klockewitz nahm sich diesem Berg an und prägt das Stück maßgeblich, vor allem durch den stilistischen Mix. Sowohl Pop und Jazz als auch kirchliche Musik seien zu hören, alles fein miteinander verwoben, sodass sich laut Hamm ein rundes Gesamtbild ergebe.

Auch Technik kommt zum Einsatz, und zwar gar nicht mal wenig. Das Bild- und Tonstudio aus Sigmaringen übernimmt diesen aufwendigen Job, denn neben Licht und Ton wird es auch ein digitales Bühnenbild geben. Den großen Vorteil sieht Hamm in dessen Flexibilität: „Wir führen das Stück im Juli auch in Feldkirch auf. Das Bühnenbild lässt sich so leicht übertragen.“

Proben laufen coronasicher

Nun stehen noch die finalen Proben an, bevor das Stück am Freitag, 29. April, seine Premiere feiert. Wichtig sei gewesen, sämtliche Treffen coronasicher zu gestalten. Deshalb fanden alle Übungsstunden bisher entflochten statt, sodass auch ein positiver Coronatest dem Stück nicht den Garaus machten kann. Aus diesem Grund seien alle Gruppen klein gehalten worden. Spannend wird es, wenn die ersten Ensembleproben stattfinden, doch auch hier zeigt sich Hamm optimistisch.

Er freut sich nun auf die Aufführungen, weiß aber auch zu schätzen, was dahinter steckt, nämlich jede Menge Zeit und Geld. „Ohne unsere Sponsoren wäre das nicht machbar gewesen“, sagt er und meint die Landesbank Kreissparkasse, die Unternehmensgruppe Fürst von Hohenzollern, Leader Oberschwaben und die Bischof-Hermann-Stiftung.

Hier gibt es Karten

Das Fidelis-Musical wird an drei Terminen in der Stadthalle in Sigmaringen aufgeführt: Freitag, 29. April, Samstag, 30. April, Beginn jeweils um 19 Uhr und Sonntag, 1. Mai, Beginn um 15 Uhr.

Der Vorverkauf für die drei Aufführungen des Fidelis-Musicals beginnt am Montag, 4. April. Der Eintrittspreis beträgt 20 Euro, ermäßigt 18 Euro. Gegen Vorlage der AboKarte erhalten AboKarten-Besitzer je Ticket zehn Prozent Ermäßigung im Vorverkauf und an der Abendkasse.

Tickets im Vorverkauf unter: www.schwäbische.de/tickets (Telefon 0751/29 555 777) und allen bekannten VVK-Stellen, unter anderem bei der Buchhandlung Rabe in Sigmaringen.

Die Schwäbische Zeitung verlost 3 x 2 Konzertkarten für die Samstags-Vorstellung am 30. April. Wer Interesse hat ruft am Montag unter folgender Telefonummer an: 01379/886214, (legion, 0,50 €/Anruf aus dem Festnetz der Telekom). Bitte beantworten Sie folgende Frage: Wo ist der Heilige Fidelis geboren?