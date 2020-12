Fiat prallt am Nollhof gegen Baum

Ein ortsunkundiger 27-jähriger Fiat-Fahrer hat am Samstag gegen 18 Uhr die Bundesstraße 32 vom Kreisverkehr Nollhof in Richtung Jungnau befahren. Kurz nach dem Kreisverkehr kam der Fahrer in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem kleineren Baum. Am Auto entstand nach Polizeiangaben ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Das vermutlich total beschädigte Fahrzeug verblieb über Nacht dort und wurde im Laufe des Sonntags in Eigenregie vom Eigentümer entfernt.