Bei der Verbandsversammlung des Kreisfeuerwehrverbandes Sigmaringen in Stetten a.k.M. hat der Präsident des Landesfeuerwehrverbandes Baden-Württemberg, Frank Knödler, darauf hingewiesen, dass rund 50 Millionen Euro zur Finanzierung der Feuerwehren fehlen. Außerdem zeichnete er Landrätin Stefanie Bürkle mit der Deutschen Feuerwehr-Ehrenmedaille aus, der höchsten Ehrung, die eine Zivilperson von der Feuerwehr erhalten kann. Das schreibt die Feuerwehr in einer Pressemitteilung.

Der Verbandsvorsitzende Friedrich Sauter begrüßte die anwesenden Gäste. Zahlreiche Bürgermeister und Kommandanten aus dem Landkreis sowie Kreisbrandmeister und Mitglieder der Kreisverbände aus den Nachbarkreisen waren anwesend. Vertreter der Polizei, des Rettungsdienstes sowie des THW zeigten durch ihre Anwesenheit ebenfalls die Verbundenheit zum KFV Sigmaringen. Bürgermeister Maik Lehn stellte seine Gemeinde vor. Bei der Versammlung waren 129 der 148 Delegierten anwesend.

Nach der durch Bernd Weinmann von der Notfallseelsorge durchgeführten Totenehrung folgten die verschieden Tätigkeitsberichte der Fachbereiche. Es gab viele Informationen über Veranstaltungen, Weiterbildungen, aber auch über die Mannschaftsstärken der Wehren, die jedes Jahr rund 1500 Einsätze im Landkreis abarbeiten. Die 205 aufgeschalteten Brandmeldeanlagen hätten wenig Fehlalarme ausgelöst.

Die Sachgebiete wurden wurden von folgenden Personen übernommen – Sachgebiet Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Roland Baumhauer und Joachim Pfänder, Brandschutzerziehung: Daniela Stroppel, Historie und Altersabteilungen: Edi Hahn, Integration und Gleichstellung: Edwin Müller, Kommunikation: Frank Seeger, Feuerwehrsport: Werner Steinhart, Ausbildung: noch offen, Nachsorge von Einsatzkräften: Edwin Müller, Einsatz: Karl-Heinz Dumbeck sowie Wettkämpfe und Wettbewerbe: Ilona Fritze.

Bei den Ehrungen konnten folgende Kameraden für ihren besonderen, langjährigen Einsatz in der Feuerwehr geehrt werden: Ehrenmedaille Baden-Württemberg in Silber: Walter Rose, Bad Saulgau, Florian Pfau, Mengen und Wilfried Stroppel, Inzigkofen; Ehrenmedaille Baden-Württemberg in Gold: Dieter Müller, Pfullendorf; Deutsches Feuerwehr Ehrenkreuz in Bronze: Armin Weisser, Bad Saulgau, Christian Zielke, Mengen, Wolfgang Löffler, Stetten a.k.M. und Adolf Hafner, Stetten a.k.M.; Deutsches Feuerwehrehrenkreuz in Silber: Rainer Schieber, Sigmaringen, Frank Seeger, Mengen und Franz Bertele, Gammertingen.

Landrätin Stefanie Bürkle bedankte sich für die Auszeichnung und bezeichnete die gute Zusammenarbeit und die Unterstützung der Feuerwehren als selbstverständlich.

Grußworte gab es von Stefanie Bürkle, der Landtagsabgeordneten Andrea Bogner-Unden (Grüne), dem Leiter des Führungs- und Einsatzstabs des Polizeipräsidiums Konstanz, Oskar Schreiber sowie von Frank Knödler.

Schreiber berichtete von der guten Zusammenarbeit von Polizei und der Feuerwehr sowie den Rettungsdiensten, aber auch über die zunehmende Störung durch Gaffer an der Einsatzstelle bis hin zur Gewalt gegen Einsatzkräfte.