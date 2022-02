Feuerwehreinsatz wegen Wasseraustritt in der Antonstraße

In der Nacht zum Freitag wurde die Feuerwehr in die Antonstraße gerufen. Dort war laut Feuerwehr gegen 3.30 Uhr auf Höhe des Runden Turms ein massiver Wasseraustritt zu sehen. Die Feuerwehr sicherte den Bereich ab und und versuchte, mittels Abschiebern möglicher Hausanschlüsse den Wasseraustritt zu stoppen. Mit Unterstützung der Stadtwerke wurde eine Hauptleitung abgedreht, sodass der unkontrollierte Wasseraustritt gestoppt werden konnte. Ebenfalls kontrolliert wurde der Keller eines in der Nähe befindlichen Wohnhauses. Nach dem Schließen der Leitung wurde die Einsatzstelle an die Stadtwerke übergeben.