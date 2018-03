Feuerwehr wählt Jürgen Bossert zum Kommandanten

Jürgen Bossert ist zum neuen Kommandanten der Feuerwehr Sigmaringen gewählt worden. Die Wahl erfolgte am Mittwochabend im Feuerwehrhaus. Bossert war einziger Kandidat. Drei Kameraden bewarben sich um die Stellvertretung Bosserts: Die Wahl fiel deutlich im ersten Wahlgang auf Jürgen Rösch, der in der Feuerwehr bislang Zugführer ist und den Fachbereich Dekontamination leitet. Erstmals hat die Abteilung Stadt mit Nils Fritze einen eigenen Kommandanten. Sein Stellvertreter ist Stefan Strobel. Beide waren die einzigen Bewerber. Bislang war der Gesamtkommandant gleichzeitig für die Abteilung Stadt verantwortlich. Neu ist der Obmann für die Altersabteilung, zu dem Werner Stroppel und Norbert Maier (Stellvertreter) gewählt wurden.

Der künftige Kommandant zieht zufrieden Resümee. „Es gab keinen Aufreger. Die Wahlen liefen so ab wie ich es mir erhofft hatte“, sagte Jürgen Bossert am Tag danach. Der bisherige Amtsinhaber Thomas Westhauser bestätigt diese Einschätzung und spricht von einer „harmonischen Versammlung“. Bei den Wahlen ist die Feuerwehr unter sich. Die turnusgemäße, öffentliche Hauptversammlung mit der Verabschiedung des bisherigen Kommandanten wird am Freitag, 23. Februar, stattfinden. Aus Termingründen wurde sie um einen Tag vorverlegt.

Da die Vorstellungsrunde der Bewerber zu einem früheren Termin erfolgte, war der eigentliche Wahlakt eine überschaubare Veranstaltung. Alle Wahlen wurden im ersten Wahlgang entschieden. Laut Feuerwehrgesetz ist es vorgeschrieben, die Wahlen geheim abzuhalten. Das bedeutet: Die Wahlberechtigten müssen ihre Kreuzchen in einer Kabine machen.

Zufrieden ist der künftige Kommandant, dass die Trennung des Abteilungs- und des Gesamtkommandos in der Mannschaft auf große Akzeptanz stoße. Jedenfalls habe es bei der Wahlversammlung dazu keine Fragen mehr gegeben. „Wir haben das gut transportiert und konnten viele Fragen im Vorfeld klären“, sagte Bossert. Er will die Führungsmannschaft der Feuerwehr künftig stärker in die Verantwortung nehmen. Aus diesem Grund kommt ihm die Trennung des Kommandos entgegen. „Ein Zugführer hat meiner Meinung nach Kleineinsätze eigenverantwortlich zu leiten“, sagte er.

Der Führungswechsel bei der Feuerwehr zeichnet sich schon länger ab. Jürgen Bossert hatte bereits bei der Hauptversammlung im vergangenen Jahr „seinen Hut in den Ring geworfen“, wie er es formuliert. Amtsinhaber Thomas Westhauser verkündete seinen Abschied im November. Er war zehn Jahre im Amt.

Der Gemeinderat muss die Wahl noch bestätigen. Dies soll am Mittwoch, 28. Februar, erfolgen. Per Handschalg geht das Kommando an Jürgen Bossert über.