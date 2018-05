Feuerwehr stellt Miteinander in den Mittelpunkt

Der 4.Mai stand in Sigmaringen im Zeichen der Feuerwehr. An diesem Jahrestag wird dem Schutzpatron der Feuerwehren gedacht. Traditionell gedachte die Feuerwehr Sigmaringen dem Heiligen Florian in St. Johann.

Pfarrer Ekkehard Baumgartner zelebrierte den Festgottesdienst zu Ehren des Schutzpatrons der Feuerwehren und ging dabei insbesondere auf die Sigmaringer Feuerwehr ein, die sich zum Inhalt „das Miteinander“ setzte. „Wir besinnen uns auf Tradition und Werte der Feuerwehr“, so Kommandant Jürgen Bossert, der am Festgottesdienst mitwirkte. Dabei leitete er über auf das Vorhaben der Sigmaringer Wehr, die sich zum Ziel setzt, ein Pflichtenheft mit eigenen Verhaltensregeln zu erarbeiten, an denen sie sich orientieren will. „Dieses Pflichtenheft im Sinne eines Leitbildes soll beispielsweise neuen Mitgliedern an die Hand gegeben werden und soll Werte, aber auch klare Regeln beinhalten wie sich die Feuerwehr Sigmaringen selbst definiert.“

Der Kommandant bat seine Führungskräfte nach vorne, die auszugsweise solche Inhalte vorstellten. Mitglieder der Jugendfeuerwehr lasen die Fürbitten, die sie in ihren Diensten selbst erarbeiteten. Die Schola umrahmte den Festgottesdienst. Stadtpfarrer Ekkehard Baumgartner übergab die Kollekte anschließend der Notfallseelsorge. Die Notfallseelsorge im Kreis Sigmaringen bietet den Einsatzkräften als bereits fest installierte Sektion bei der Stressbewältigung nach belastenden Einsätzen professionelle und sofortige Hilfe.

Im Anschluss an den Festgottesdienst sammelten sich die Wehrleute auf dem Marktplatz. Dort gab der Spielmannszug der Feuerwehr Sigmaringen ein Platzkonzert, das mit großem Applaus in den gemeinsamen Marsch zum Feuerwehrgerätehaus überging.