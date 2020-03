Feuerwehr scheitert beim Einsatz auf dem Kirchendach

Zu einem Spezialeinsatz an der evangelischen Stadtkirche ist die Sigmaringer Feuerwehr am Freitagmorgen ausgerückt. Sturmtief Bianca hatte in der Nacht auf Freitag vergangene Woche das Dach der evangelischen Kirche beschädigt. An der Kirchturmsspitze hatte sich ein großer Steinbrocken gelöst und war in den Halterungen des Turms stecken geblieben. Doch diesen Stein zu bergen, stellte sich als schwieriger als erwartet heraus.

Drehleiter ist zu kurz

Steinmetz Frank Tarrach fuhr zusammen mit einem Feuerwehrmann mit der Drehleiter bis zur Kirchturmsspitze. Doch die 30 Meter lange Drehleiter war zu kurz. So fuhr die Feuerwehr nach einem Versuch von Seiten der Straße schließlich rückwärts die enge Steigung bis hinter die Kirche.

Dort wurden zwei weitere Versuche gestartet, den Stein zu erreichen. „Der Stein könnte lediglich mit einem Stab heruntergestoßen werden, aber das ist zu riskant, da er dann auf das Dach fallen könnte und der Schaden größer wäre“, sagt Fabian Bossert, Kommandant der Sigmaringer Feuerwehr.

Sturmtief Bianca führt zu 85 Einsätzen

Allein beim Sturmtief Bianca hatte die Feuerwehr innerhalb von drei Tagen 86 Einsätze, sagt Bossert. Tarrach entschied nach dem dritten Versuch mit der Drehleiter zusammen mit der Feuerwehr, dass eine andere Lösung zur Bergung des Problems gefunden werden müsse. Er versuche nun eine große Hebebühne zu organisieren. „Die Absperrung, muss jetzt auf jeden Fall erweitert werden“, sagt Pfarrer Matthias Ströhle. „Wir hoffen, dass der Stein solange stecken bleibt, bis die Hebebühne organisiert ist.“