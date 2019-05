Feuerwehr lässt Fahrzeuge segnen

Effektiv und ereignisreich ist das Wochenende für die Freiwillige Feuerwehr Sigmaringen gewesen: Gleich drei Ereignisse hatte Kommandant Jürgen Bossert erstmalig in ein Wochenende gepackt. Am Samstag gab es traditionell die Gedenkfeier zum Florianstag, am Sonntag stand neben dem Tag der offenen Tür auch die Segnung drei neuer Fahrzeuge an. Da Delegationen der Partnerwehren aus Boxmeer und Thann zugegen waren, kamen die Feuerwehrleute so in den Genuss aller Veranstaltungen.

So abwechslungsreich wie das Programm zeigte sich auch das Wetter: Sonne, Wolken, Schneegriesel wechselten wie die Redner am Stehpult, es blies ein eisiger Wind. Der Spielmannszug umrahmte musikalisch die feierliche Fahrzeugweihe, ansprechend geschmückt standen Rüstwagen, Mannschaftswagen und Rettungs- und Hochwasserboot bereit. Letzteres wurde nach der Segnung von Stadtpfarrer Ekkehard Baumgartner erst großzügig mit Weihwasser, anschließend noch großzügiger mit Sekt von Taufpatin Verena Ehm, der Frau des Bürgermeisters, begossen. Den neuen Namen „Wasserfloh“ verkündete Abteilungskommandant Nils Fritze gekonnt in breitestem Plattdeutsch. Der ausrangierte Rüstwagen wird laut Bossert, der sich über rund 2000 Besucher freute, auch weiterhin genutzt. „Bei uns hat er nach 32 Einsatzjahren ausgedient, aber er ist noch intakt und wird zukünftig in Serbien gute Dienste leisten.“

Aufwärmen konnten sich die zahlreichen Besucher in der großen Fahrzeughalle bei Saumagen oder frischen Dennetle. Kinderschminken und Hüpfburg zogen besonders die kleineren Besucher magisch an. Aber auch das Platznehmen in den Fahrerkabinen der Feuerwehrautos war für viele besonders reizvoll. Die Pfullendorfer Feuerwehr präsentierte ihre Drohne. „Sie ist ständig alarmierbar und liefert im Notfall wichtige Aufklärungsarbeit aus der Luft“, erklärte Bossert. Mit ihren Aufnahmen bietet sie eine Art visuellen Lageplan, gerade in schwer zugänglichen oder unübersichtlichen Gebieten. Die Kinder spielerisch an das richtige Verhalten im Ernstfall heranzuführen, ist unter anderem Aufgabe der Brandschutzerziehung. Hauptlöschmeister Bernd Nußbaum simulierte in einem kleinen Puppenhaus einen Schwelbrand, kurze Zeit später ertönte der installierte Brandmelder. „Wir erklären den Kindern, was zu tun ist, zeigen unser Atemschutzgerät und bereiten sie darauf vor, dass wir uns dann auch stimmlich anders anhören“, so Nußbaum.