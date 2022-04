Feuerwehr-Kommando wurde wiedergewält

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei der Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr, Abteilung Gutenstein, fanden in diesem Jahr Wahlen statt. Abteilungskommandant Werner Kleiner und seine Stellvertreterin Daniela Stroppel, wurden in geheimer Wahl einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Dem Ausschuss gehören an: Manuel Blender, Tobias Blender, Tanja Ruhnau, Patrick Ruhnau, Lothar Kronenthaler. Tim Boeckle vertritt die Abteilung im Gesamtausschuss. Für besondere Verdienste ehrten Kommandant Jürgen Bossert und sein Stellvertreter Jürgen Rösch die Kameraden Patrick Blender und Lothar Kronenthaler mit der Ehrenbandschnalle in Silber. Mit der Ehrenbandschnalle in Bronze wurden Manuel Blender und Tobias Blender ausgezeichnet. Bei der Totenehrung gedachte Notfallseelsorger Franz Gnant der verstorbenen Kameraden und auch der gefallenen Rettungskräfte im Kriegsgebiet. Beifall ernten konnten die vier Notfallseelsorger, deren Arbeit von Werner Kleiner und Jürgen Bossert hervorgehoben wurde. Die Einsatzabteilung besteht derzeit aus 41 Feuerwehrleuten, der Jugendfeuerwehr gehören 18 Mädchen und Jungen an, bei der Kinderfeuerwehr sind es fünf. Die Abteilung wurde zu 20 Einsätzen auch außerhalb Gutensteins alarmiert: 12 Unwettereinsätze, fünf technische Hilfeleistungen, ein Brand. Nach zwei coronabedingten, schwierigen Jahren müsse der Probenbesuch unbedingt intensiviert werden, mahnte der Abteilungskommandant an und sprach sich für 14-tägige Proben aus. Die Handgriffe müssten einfach sitzen. Außerdem regte er an, die Lehrgangsangebote wahrzunehmen. Auch Kommandant Bossert hob eindringlich die Wichtigkeit der Proben hervor, die Feuerwehr müsse gut funktionieren. Er forderte auch auf, gemeinsame Übungen zu besuchen und sich auf Lehrgängen fortzubilden. Führungskräfte würden auch mal eingreifen und bestimmte Dinge ansprechen. Ortsvorsteher Günter Gregori gratulierte den gewählten Funktionsträgern und zeigte sich „heilfroh, dass wir eine Feuerwehr haben“ und freute sich, dass auch junge Leute bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Werner Kleiner machte auf die Fahrzeugweihe (MTW) am 30. April und das Radwegfest am ersten Mai aufmerksam, das nach zweijähriger Pause wieder stattfinden wird.