Schrecksekunde: In der Flüchtlingsunterkunft in der Hinteren Landesbahnstraße hat es am Freitagnachmittag einen Brandalarm gegeben.

Schnell stellte sich heraus: Es war kein Anschlag, sondern ein Zimmerbrand in der Küche einer Wohnung, der von den Bewohnern selbst mit zwei Feuerlöschern gelöscht werden konnte. Die Feuerwehr evakuierte vorsichtshalber alle Bewohner. Verletzt wurde niemand. Mit Drucklüftern blies die Feuerwehr, nachdem es Entwarnung gegeben hatte, den Rauch aus dem Haus.