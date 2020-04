Feuer auf Balkon: Einsatzkräfte bekämpfen Wohnhausbrand bei Tankstelle

Die Feuerwehr hat am Mittwoch gegen 15 Uhr einen Wohnungsbrand an der B 32 in Sigmaringen in unmittelbarer Nähe der Eco-Tankstelle gelöscht. Nach Angaben der Feuerwehr war der Brand auf dem Balkon ausgebrochen.

Als das Löschkommando eintraf, war das Feuer allerdings schon auf die Wohnung übergegangen. Auch der Dachstuhl selbst brannte. Dieser wurde, so die Sigmaringer Feuerwehr, direkt gelöscht, sodass sich das Feuer nicht weiter ausbreiten konnte.

Bewohner versuchen das Feuer selbst zu löschen

Die zwei Bewohner der Dachgeschosswohnung, ein Mann und eine Frau, hatten selbst versucht, das Feuer zu löschen, allerdings aufgegeben. Sie entkamen rechtzeitig aus der Wohnung und wurden von Sanitätern betreut, die mit drei Einsatzwagen vor Ort waren.

Nach dem Löschen des Brandes war die Feuerwehr noch eine Weile vor Ort, um mögliche Glutnester zu finden und einzudämmen, damit kein weiteres Feuer entsteht.

Im Einsatz waren insgesamt sieben Fahrzeuge der Feuerwehren Sigmaringen, Jungnau und Gutenstein sowie insgesamt 42 Feuerwehrleute. Die Polizei sperrte die Straße beidseitig ab. Die Brandursache ist bisher unklar. Weitere Informationen folgen.