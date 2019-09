Fetscher seit 25 Jahren in der Kommunalpolitik

Von Claudia Buchmüller

Schon wieder ein Einsatz für die Aulendorfer Feuerwehr: Am Mittwochmittag stand eine Scheune in der Steinstraße im Aulendorfer Ortsteil Schmidbauer in Brand. Das Feuer wurde um 12 Uhr gemeldet.

Es bestand die Gefahr, dass die Flammen auf das angrenzende Wohnhaus übergreifen. Bei dem Feuer entstand nach Angaben der Polizei Schaden in Höhe von 100 000 Euro. Die an der Brandstelle vorbeiführende Kreisstraße 7958 war während der Einsatzmaßnahmen für mehrere Stunden gesperrt.