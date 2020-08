Festsitzende Bremse löst Feuerwehreinsatz aus

Unter dem Stichwort „Brennendes Wohnmobil“ sind die freiwillige Feuerwehr Sigmaringen, der Rettungsdienst und die Polizei am Montag gegen 11.15 Uhr auf die B 32 in Höhe der Einmündung Leopoldstraße gerufen worden. Wie sich vor Ort herausstellte, hatte sich an einem Wohnanhänger vermutlich die Bremse festgefahren, woraufhin es an dem Fahrzeug durch die Hitzeentwicklung zu einer Rauchentwicklung kam. Ein offener Brand lag nach Polizeiangaben nicht vor. Durch die Feuerwehr wurde die Achse gekühlt und der Anhänger auf einem Parkplatz sicher abgestellt. Menschen wurden den bisherigen Erkenntnissen zufolge nicht verletzt, die Höhe des entstandenen Sachschadens ist der Polizei nicht bekannt.