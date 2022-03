Festlicher Abschlussball von zwei Schülertanzkursen am LIZE

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach langer Pause konnte zu Beginn dieses Schuljahres endlich wieder ein Schülertanzkurs stattfinden. Der Schulförderverein „Freunde der Liebfrauenschule“ unterstützt diese Kurse in Kooperation mit dem Tanzcenter Geiger aus Ravensburg. Einmal pro Woche lernten die Jugendlichen unter der Leitung von Monika Geiger Grundschritte, Figuren und auch die entsprechenden Umgangsformen.

Schon an den Tagen vor dem festlichen Abschlussball - natürlich unter 2G+ Bedingungen - herrschte Geschäftigkeit in der Lehrküche der LIZE-Köche, die den Abend, unter Anleitung ihres Chefkochs Alois Schmidt, vorzüglich und gekonnt bewirteten. Es gab ein warmes Buffet mit vier Hauptspeisen, diversen Beilagen und eine Nachspeise, so dass für jeden Geschmack etwas dabei war. Dann war es endlich am 19. März im dritten Anlauf soweit: Fleißige Helfer des Schulfördervereins verwandelten die LIZARENA zum Festsaal.

Im Anzug führten die jungen Herren ihre Damen, in wunderschönen Abendkleidern, mit einem von ihnen überreichten Blumenstrauß, zur Tanzfläche. Die Jugendlichen eröffneten ihren Abschlussball mit einer Wiener Walzer-Choreografie. Es folgten Tänze der Schüler, um den Eltern und Gästen das Erlernte zu präsentieren. Mit den Air Bubbles als Life-Band auf der Bühne erhielt der Abend ein ganz besonderes Flair. Auch die Gäste der Tanzschüler hatten viel Gelegenheit zu tanzen. Begeisternde Show-Auftritte von Tänzern des Tanzcenters aus Ravensburg sorgten für Abwechslung. Es gab einen Burlesque-Tanz, eine Rumba und einen Hip-Hop-Tanz zu sehen.

Der langsame Walzer, zu dem die stolzen Väter ihre Töchter und die aufgeregten Jungs ihre Mütter auf die Tanzfläche führten, durfte nicht fehlen. In diesen Konstellationen lernten alle eine Hacke-Spitze-Polka, die sicher unvergessen bleibt. Zum krönenden Abschluss wurde vom Publikum das „Ballpaar des Abends“ gewählt. Es gab Pokale für das Siegerpaar sowie Medaillen für die zweit- und drittplatzierten Tanzpaare und kleine Geschenke. Alle durften einen festlichen und schönen Abschlussball erleben und nicht nur den Jugendlichen konnte vielleicht eine gewisse Hoffnung und Zuversicht mit auf den Weg gegeben werden, auch wenn die Zeiten unruhig sind.