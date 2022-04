Felsenpicker feiern 30-jähriges Vereinsjubiläum

Die Mitglieder des Theater- und Fasnachtvereins „Felsenpicker“ Gutenstein haben mit pandemiebedingter Verspätung ihr 30-jähriges Vereinsjubiläum im Bürgerhaus gefeiert. Obwohl es manch einem gerade kriegsbedingt nicht nach Feiern zumute sei oder er es als unangemessen empfinde, so die Vorsitzende Heidi Rzepka, hätte sie spätestens jetzt festgestellt, wie wichtig Kommunikation, Gemeinschaft, das Zusammenkommen, das Leben, die Freude und jeder Tag sei. Für die Vorsitzende sind Lachen und der Humor systemrelevant. Wenn man nicht mehr lachen könne, nichts mehr zu lachen habe, sei man kaum noch lebensfähig.

Bei der Fasnet, einem der beiden Standbeine des Vereins, gehe es darum, die Menschen durch Witze, Sketsche und Reden zu erheitern, laut zu lachen, damit der Alltag vergessen werden könne, sagte Vorsitzende Rzepka. Beim Theater verfolge der Verein keine gerade Linie. „Mal wollen wir zum Nachdenken anregen, die Herzen bewegen, nicht nur an der Oberfläche bleiben. Wir wollen aber auch manchmal voll verrückt sein, einfach ein anderer sein, selbst Spaß haben und auch vermitteln, einfach zum Lachen anregen“, so die engagierte Theatermacherin. Heidi Rzepka war es wichtig, den Zusammenhalt hervorzuheben und sich bei den Mitstreitern zu bedanken. Bei jeder Fasnet und bei jedem Theater habe jeder viel Herzblut mit einfließen lassen, egal ob es um Deko, Spiel, Technik, Service oder das organisatorische Drumherum ging. „Dies ist nur gelungen“, betonte die Vorsitzende, „weil in dem Felsenpicker-Uhrwerk jedes Zahnrädchen ins andere greift.“

Bei den Ehrungen konnten 14 Mitglieder für 30-jährige Mitgliedschaft und sieben Mitglieder für 31 Jahre ausgezeichnet werden. Für 32 Jahre Treue zum Verein wurden 26 Mitglieder geehrt. Außerdem ehrte der Verein verdiente Mitglieder in launiger Form mit dem „Guata Stein“. In der Kategorie Felsenpicker-Frisuren erhielt Elisabeth Romann den Guten Stein, die seit 1995 für die passenden Frisuren der Schauspieler verantwortlich ist. In der Kategorie Felsenpicker-Finanzen ging der Gute Stein an Michael Rauch, seit 2008 zuständig für die Finanzen. Weitere Gute Steine durften entgegennehmen: Heike Würfels, Resle und Gerhard Löffler, Thea Kerzenmacher, Lise Kleiner, Siegfried Ruhnau, Bernhard Levko, Thomas Amann, Ute Ruhnau. Heidi Rzepka gewann die Tausendsassa Kategorie. „Ohne Heidi würde es den Verein nicht geben, wir sind wirklich begeistert. Du bist der Fels in der Brandung“.