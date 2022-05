Feier zum 90. Jubiläum

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Wochenende vom 7. Mai fand der Tag der offenen Türe beim TC Sigmaringen anlässlich des 90. Jubiläums statt. Die Veranstaltung war gut besucht, die Gäste wurden mit Sekt und Häppchen vom La Perla Team empfangen und bei einem Get Together Neuigkeiten ausgetauscht.

Anlässlich der Begrüßung der Gäste hat die Präsidentin Ulla Geyer eine kurze Willkommensrede gehalten und die Geschichte vom Tennissport im Allgemeinen sowie beim Tennisclub Sigmaringen aufgegriffen. Dank dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden, August Dannecker, wurde bekannt, dass der TC Sigmaringen damals der erste Verein in Baden-Württemberg war, welcher vereinsseitig eine eigene Tennishalle baute. Wir waren also schon damals ein Vorreiter in der Region und sind stolz auf unsere Vereinsgeschichte und das, was der Verein seit Beginn alles erreicht hat.

Im Anschluss folgte die Vorstellung der Entwicklung im Tennisspiel von unserem Clubtrainer Zoltan Vary, der mit Schülern aus seiner Tennisschule eindrucksvoll aufzeigte, in welchem Alter welche Fokusse liegen und wie sich das Tennisspiel und die Technik vom Kind zum Erwachsenen hin entwickelt.

Anschließend durfte jeder, der wollte, bei dem Gewinnspiel von Zoltan teilnehmen. Mit einem Tennisschläger mussten Geschenke, welche von Zoltan auf dem Tennisplatz verteilt worden waren, getroffen werden. Bei jedem Treffer durfte das Geschenk behalten werden.

Unsere Jugendsprecher und Jugendlichen vom Verein haben gleichzeitig auf den hinteren Plätzen der Anlage eine Kinderbetreuung in Form eines Parcours angeboten, die den Kindern viel Spaß machte und es den Eltern ermöglichte, ungestört dem Programm zu folgen. Mit Waffeln und Obstsalat sorgte Andys Früchte für Freude bei den kleinen und großen Gästen. Eine Cocktailbar vervollständigte das Angbot auf der Anlage.

Die spannenden Matches und der 5:4 Sieg der Herren 40/1 in der Regionalliga Südwest gegen einen starken Gegner aus Baden-Baden rundeten den Tag ab.

Bilder von diesem Tag finden Sie auf tc-sigmaringen.de in der Galerie.