Fehlgeleitetes Gottvertrauen: Wie Luise Leininger große Schuld auf sich lud

Leiningers Rede:

„Nun ist wohl die Zeit gekommen zu reden, einzutreten für unseren guten Hirten, unseren hochwürdigen Herrn Stadtpfarrer, nachdem schon bald fünf Wochen bösen Zungen in der Stadt und über das Land hin Gelegenheit geboten ist, ungehemmt und zügellos Gerüchte übelster Art von Mund zu Mund zu tragen. Es ist höchste Zeit, dass endlich auch die Stimme der Gerechtigkeit sich meldet und Gehör verschafft. Unser Pfarrer schweigt und das ist recht. Es ist so, wo die Gemeinheit Siege feiert, und das große Wort führt, da verstummt das Gute, das Gerechte. Wer am Christkönigstag im Hochamt war, den hat es tief ergriffen, wie die vielen etwa 40 frischen Ministranten wie eine feste Mauer um ihren Pfarrer und Führer standen. Ein Herzensanliegen war ihnen das, man spürte es. Es war und bleibt eine tiefe Verbundenheit von Priester und Volk. Aus der Sorge um unser Volk um die Jugend unseres Volkes müssen wir Front machen gegen böse Gerüchte und eintreten für die Lauterkeit unseres Pfarrers. Neun Jahre kennen wir unseren Stadtpfarrer, neun Jahre haben wir alle seine Sorge, seine priesterliche Güte und Hingabe erfahren dürfen. Die Großen und Kleinen, Armen, Reichen, Frohen und Traurigen – ganz besonders hat er sich immer für die Jugend eingesetzt. Schaut sie an, die frische, stattliche Ministrantenschar. Meint ihr, so etwas lauteres wächst von ungefähr? Ahnt ihr es, was er da geschaffen, wie er sich einsetzt mit ganzem Herzen für diese jungen Menschen? Wie er auch seinen Urlaub, den er auch notwendig für sich bräuchte, ihnen opfert? Wer sich so opfert und so dient, wer selbstlos steht wie unser Pfarrer, der hat die Überzeugung seiner Herde gefestigt, das keine unlauteren Motive ihn erfüllen können. Gerade in diesen dunklen Tagen, da er den bittersten Kreuzweg gehen muss, scharen wir uns um ihn in Treue und Vertrauen. Aus allen Kreisen wird unserem Herr Stadtpfarrer echte Verehrung, inniges Mitfühlen und warmer Dank entgegengebracht.“ (Aula der Sigmaringer Volksschule, 8. November 1957; Quelle: Staatsarchiv Sigmaringen)