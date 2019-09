FC Laiz feiert über das Jahr verteilt sein 100-Jähriges

Das Jahr 2019 ist für den Verein ein großer Meilenstein in der Geschichte des FC Laiz. Das 100-jährige Bestehen feiert man nicht so häufig. Aus diesem Grund hat der Verein über das Jahr verteilt viele Veranstaltungen organisiert, um mit der Bevölkerung, den Fans und seinen Sponsoren das Jubiläum zu feiern.

Bereits am Ende des vergangenen Jahres war der bekannte Jahreskalender der Laizer Apotheke für 2019 mit abwechslungsreichen Bildern von TSV und FC Laiz zu erhalten. Das Jahr 2019 wurde mit dem Neujahrsempfang im Laizer Bürgersaal gemeinsam mit dem TSV Laiz organisiert und ausgetragen. Nach dem alljährlichen Gottesdienst in der Laizer Kirche war die Bevölkerung in den Bürgersaal eingeladen. Dort gab es neben den Reden der Vorstände des FC Laiz und des TSV Laiz Worte der Schirmherrin des FC Laiz, Gerlinde Kretschmann, und des Ortsvorstehers Wolfgang Querner. Danach gab Getränke und Snacks und es wurde auch noch einige Zeit lebhaft diskutiert.

Ebenfalls im Januar fanden am dritten Wochenende die bekannten Hallenjugendturniere der D-, E-, F-Jugend und der Bambini in der HZG-Halle statt. Geprägt durch das Jubiläumsjahr, gab es auch an diesem Turnier zusätzliche Aktivitäten und Aktionen, an denen die Spielerinnen und Spieler weitere Preise gewinnen konnten.

An drei Abenden im März, Mai und August wurde die Bilddokumentation über den FC Laiz gzeigt. Bei diesen Veranstaltungen wurden Bilder und ihre Hintergrundgeschichten aus 100 Jahren Fußball in Laiz von Heinz Berger und Simon Sprissler präsentiert und kommentiert. Während der etwa 2,5-stündigen Präsentation wurde dem Zuschauer nie langweilig, denn die Moderatoren konnten witzigen Anekdoten und Geschichten erzählen.

Ein besonderes Highlight und von vielen herbeigesehnt war das Stickeralbum des FC Laiz. Gemeinsam mit Edeka Sigmund und der Firma Stickerstars wurde ein Stickeralbum entwickelt und über Edeka Sigmund vertrieben.

307 Sticker-Bilder

Verkauft wurden Starterpacks, die das Album und erste Sticker enthielten, sowie einzelne Packs mit mehreren Stickern. Das insgesamt 49 Seiten umfassende Stickeralbum musste mit 307 Bildern, der Mannschaften, Spielerinnen und Spieler, Trainerinnen und Trainer, Schiedsrichter und Funktionären des FC Laiz beklebt werden. Egal ob Groß oder Klein, das Sammelfieber packte alle. An zwei Tauschbörsen, über die Laufzeit der Aktion verteilt, wurden im Laizer Stüble die doppelten Karten getauscht, um so das eigene Album zu vervollständigen.

Wie bereits das Hallenturnier am Anfang des Jahres, gab es beim Elfmeterschießen „Toyota“-Herre und beim Rebau-Cup aufgrund des Jubiläumsjahrs weitere tolle Preise zu gewinnen. Eine Woche nach den Aktivitäten stieg dann das große Festprogramm auf dem Rathausplatz. Unter der Mitwirkung von zahlreichen Laizer Vereinen und Gruppen und da das Wettersauch mitmachte, konnte so die gesamte Bevölkerung eingeladen werden am Jubiläum des FC Laiz teilzuhaben. Highlight des Abends war die Modenschau der Modefachschule.

Unter dem Motto „Sport“ gestalteten die Schüler der Modefachschule Outfits zum Thema. Als Besonderheit liefen unter den Models auch Spielerinnen und Spieler des FC Laiz mit. Mit großer Begeisterung bestaunten die Besucher die gestalteten Outfits. Nach der Modenschau versuchten die kleinen Gäste des Abends Schritte auf dem angelegten Laufsteg und es wurde noch lange über die ausgefallenen Kleidungen gesprochen.

Der FC Laiz möchte sich an dieser Stelle bei allen Helfern, der Bevölkerung, den Sponsoren, den beteiligten Unternehmen und den mitwirkenden Vereinen bedanken, die solche Feste erst möglich machen.