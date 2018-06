Fall des aus Afghanistan zurückgeholten Flüchtlings vor Gericht

„Mit dem Plastikmüll quer durch Ravensburg“. So süffisant titelt der Sender RTL einen aktuellen Fernsehbeitrag und macht sich damit über das langjährige Bringsystem lustig, wonach Verpackungsmüll nicht von der Müllabfuhr abgeholt wird, sondern persönlich zu den Wertstoffhöfen oder den Sammelstellen gebracht werden muss. Was der Sender allerdings nicht verstanden zu haben scheint: Dieses Müllsystem besteht kreisweit – und nicht nur in der Stadt Ravensburg.