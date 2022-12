Fair-Trade-AG des HZG hilft Afrika

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Fairtrade AG des Hohenzollern-Gymnasiums hat in Kooperation mit dem Weltladen Sigmaringen im Dezember einen fairen Weihnachtsmarkt in der Schule veranstaltet. Mit der Aktion sollte nicht nur der faire Handel unterstützt und beworben werden: Die gesamten Einnahmen in Höhe von 326 Euro wurden an den Verein „Gemeinsam für Wapa“ gespendet, welchen die ehemalige Schulleiterin Marlis Schmitt-Sickinger mitgegründet hat. Der Sigmaringer Verein leistet wertvolle Entwicklungshilfe in Burkina Faso. Foto: Elisabeth Riester