Vermutlich, weil sich ein 22-jähriger Peugeot-Lenker am Montag gegen 19 Uhr am Ortseingang von Hitzkofen wegen einer im Fahrzeug herumfliegenden Biene erschrocken hatte, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Der junge Fahrer blieb unverletzt, an seinem Fahrzeug und der Leitplanke entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro.