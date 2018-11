Fahrzeug kollidiert mit Bus: 25 000 Euro Schaden

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 7 Uhr an der Einmündung Schützenstraße / Bundesstraße 32 ereignet hat, ist eine Person leicht verletzt worden und es entstand ein Sachschaden von mehr als 25 000 Euro. Ein 60-jähriger Fahrer eines VW-Kleintransporters fuhr auf der die Schützenstraße, hielt zunächst an der Einmündung und bog dann nach links in die Bundesstraße ein, so die Polizei. Hierbei übersah er einen in Richtung Laiz fahrenden, vorfahrtsberechtigten 52-jährigen Busfahrer. Dieser versuchte durch Ausweichen nach links einen Zusammenstoß zu verhindern, was ihm jedoch nicht gelang. Der Linienbus prallte gegen die linke Fahrzeugseite des Kleintransporters. Der 60-jährige Fahrer des Transporters wurde bei dem Aufprall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die anderen Fahrzeuginsassen blieben, nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei, unverletzt.