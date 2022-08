Fahrzeit mit der Bahn nach Stuttgart verlängert sich ab sofort

Bahnreisende müssen ab Montag, 8. August, bis voraussichtlich 29. Oktober vom Zug auf den Schienenersatzverkehr mit Bussen umsteigen. Betroffen ist die Zollernbahn von Tübingen nach Sigmaringen und hier der Streckenabschnitt zwischen Bisingen und Sigmaringen. Die Busse halten aber nicht überall. Hintergrund der drastischen Maßnahme: In Balingen wird eine Brücke saniert.

Es gibt mehrere Möglichkeiten

Wer von Sigmaringen in Richtung Stuttgart fahren möchte, hat mehrere Möglichkeiten: Er nimmt die Donaubahn über Ulm, was sich in der Regel empfiehlt, weil nur einmal umgestiegen werden muss und die Fahrzeit bei zweieinhalb Stunden liegt. Alternativen: Mit der SWEG bis Balingen, mit dem Bus bis Bisingen und von dort weiter in Richtung Stuttgart. Fahrzeit: 3 Stunden und drei Mal umsteigen. Eine dritte Alternative führt über Gammertingen und Hechingen in Richtung Stuttgart. Hier müssen die Fahrgäste ebenfalls drei Stunden Fahrzeit einkalkulieren und zweimal umsteigen.

IRE6 entfällt

Die Züge der Linie IRE 6 fallen aus und werden durch Busse ersetzt. Diese Busse bedienen jedoch nur die Zwischenhalte Balingen und Albstadt-Ebingen, nicht die kleineren Bahnhöfe. An den Wochenenden enden die Züge der RB 66 aus Richtung Tübingen bereits in Hechingen und zweistündlich werden die Züge aus Richtung Tübingen über Gammertingen nach Sigmaringen umgeleitet.

Am Wochenende geht’s über Gammertingen

Der SEV für die RB 66 beginnt an Wochenenden deshalb bereits in Hechingen. Da an Wochenenden durch die umgeleiteten Züge ein zusätzliches Verkehrsangebot zwischen Gammertingen und Sigmaringen besteht, fallen die Fahrten der parallelen SWEG-Buslinie 9 zwischen Gammertingen und Sigmaringen an den Wochenenden zwischen 8. August und 29. Oktober vorübergehend aus, wie die SWEG mitteilt.

Ein Brücke wird neu gebaut

Grund für die Fahrplanänderung: Zwischen Engstlatt und Balingen erneuert die Bahn die Eisenbahnbrücke über die Eyach. Die DB investiert rund zehn Millionen Euro in das Bauvorhaben. Bis September stellt die Bahn vor Ort südlich der Bahnstrecke den neuen Stahlüberbau her. Von August bis Oktober bricht die Bahn die um 1920 entstandene alte Brücke ab. Daraufhin montiert sie die Widerlager und hebt Ende Oktober die neu hergestellte Brücke ein. Es folgen Restarbeiten bis April 2023.

Kapazitäten sind begrenzt

Der betroffene Streckenabschnitt ist eingleisig und wird normalerweise von der SWEG und von DB Regio befahren. Durch diese Fahrzeitänderungen der SWEG können auf der Strecke keine DB Regio Züge mehr fahren, weshalb sich die Unternehmen für diese Lösung entschieden haben. Die Züge von DB Regio beginnen und enden in Bisingen und Sigmaringen. DB Regio setzt Schnellbusse auf dem genannten Abschnitt ein. Züge der SWEG beginnen und enden in Bisingen und Balingen, nutzen also die noch zur Verfügung stehende Strecke. Durch die SWEG wird dann für den kurzen Abschnitt ebenfalls ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, auf welchen die dann verkehrenden SWEG-Züge mit geänderten Fahrzeiten abgestimmt sind.