Fahrradgeschäft meldet Interesse für Marstall an

In die Marstall-Passage könnte ein Fahrradgeschäft aus dem Bodensee mit Fahrradverleih, -verkauf und Sportbekleidung und E-Bikes einziehen. Ein entsprechendes Unternehmen habe Interesse signalisiert. Das geht aus einem Sachstandsbericht des Geschäftsführers der Wirtschaftsförderung Sigmaringen (WFS), Alejandro Palacios-Tovar, hervor, der diesen dem Gemeinderat am Mittwoch vorgestellt hat. Für die Räumlichkeiten der ehemaligen Sportboutique haben eine Biomarkt-Kette und das Modegeschäft H&M abgesagt, unter anderem, weil der Flächenzuschnitt nicht passte. Ein interessiertes Fahrradgeschäft aus der Region hatte abgelehnt, weil ihm die Miete zu teuer war.

Die Wirtschaftsförderung der Stadt kümmert sich mit 3,82 Stellen unter anderem auch um das Leerstandsmanagement, um die Ansiedlung und den Bedarf von Unternehmen, um die Konversion der ehemaligen Graf-Stauffenberg-Kaserne sowie um die Vermarktung des Innocamp Sigmaringen.

Ein Schwerpunkt der Tätigkeiten aus dem Jahr 2017 war laut Palacios-Tovar die Entwicklung eines Konzepts für Gründer und Jungunternehmer in Sigmaringen. Beratungsgespräche hätten bereits stattgefunden. Derzeit laufen einige Anfragen bei der Wirtschaftsförderung, nicht nur in Bezug auf die Sportboutique: So hat ein Dienstleister rund um Autos und Wohnmobile ein Baugesuch für ein 5000 Quadratmeter großes Grundstück im Gebiet Wachtelhau eingereicht, derzeit werde das Konzept mit Architekten geprüft. Im selben Gebiet will ein führender Großkonzern aus dem Raum Reutlingen auf einem 45 000 Quadratmeter großen Grundstück seine Logistik und eine Lagerhalle unterbringen. Etwa 30 Lastwagenbewegungen plant das Unternehmen (60 Fahrten), 100 neue Vollzeit-Arbeitsplätze würden dort entstehen. Erste Gespräche sind fürs Frühjahr angesetzt. Zudem will sich ein Bauunternehmen aus München im Gebäude der WFS auf dem Kasernenareal ansiedeln, die Gespräche laufen noch.

Konversion: 39 Anfragen

Was die Konversion angeht, so gingen bei der WFS binnen der vergangenen zwölf Monate 39 Anfragen ein, darunter die eines Unternehmens, das im Bereich der Fahrzeug-Fertigung angesiedelt ist und an zwei Gebäuden interessiert ist. Zudem gab es viele Anfragen für Abstellfläche von Fahrzeugen, die jedoch konsequent abgelehnt würden. Was den Innocamp betrifft, soll im zweiten Quartal diesen Jahres das Innovations- und Technologiezentrum ITZ in Betrieb gehen. Anfang 2020 sollen die Modellfabrik und die Akademie folgen. Die WFS führt derzeit unter anderem Besichtigungen mit potenziellen Gründern und Jungunternehmern durch und steht im Austausch mit der Hochschule. Fürs ITZ haben vier Gründer-Teams aus der Hochschule Interesse bekundet, die aus den Bereichen Elektrotechnik, Energie und innovative Körperentspannung kommen. Zudem will sich dort ein bereits existierendes Unternehmen aus der Region ansiedeln, das aus dem Bereich IT-Service kommt. Laut Palacios-Tovar wäre die Ansiedlung eines bestehenden Unternehmens in diesem Fall nicht förderschädlich. „Es sollen sich dort maximal 50 Prozent Nicht-Gründer ansiedeln“, so der Wirtschaftsförderer.