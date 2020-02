Fahrradfahrerin verletzt sich bei Sturz

Zu einem Verkehrsunfall bei dem sich eine 28-jährige Pedelec-Fahrerin leicht verletzte, ist es am Freitagnachmittag in der Sigmaringer Josephinenstraße gekommen, wie die Polizei nun mitteilt. Nach Angaben der Fahrradfahrerin hielt eine vorausfahrende 79-jährige Autofahrerin plötzlich am rechten Fahrbahnrand an. Beim Versuch abzubremsen, verlor die Fahrradfahrerin jedoch die Kontrolle auf der Gefällstrecke und stürzte.