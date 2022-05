Fahrradfahrer können sich ihre Pendlerbrezel abholen

Die Initiative „Radkultur“ des Verkehrsministeriums wiederholt anlässlich des Weltfahrradtags eine Gratisbrezel-Aktion: 663 Bäckereien verteilen die Brezeln an Fahrradpendelnde. Bäckerinnungsverbände im Land unterstützen die Aktion, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Sigmaringen.

Vom 30. Mai bis 3. Juni können sich Fahrradpendelnde auch in Sigmaringen über ein besonderes Dankeschön freuen. Von Montag bis Freitag erhalten alle, die morgens vor 10 Uhr nachweislich mit dem Rad unterwegs sind, in teilnehmenden Bäckereifilialen eine Brezel gratis. Auch in Sigmaringen können sich Radfahrende die kostenlose Brezel abholen. Mit dabei ist in der Stadt der Sternenbäck in der Bittelschießerstraße 81, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die Aktion ist eine Kooperation der Initiative „Radkultur“ und der Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußgängerfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg e. V. (AGFK-BW) und der Bäckereibetriebe im Land. Sie fand erstmals im September 2021 statt und war ein voller Erfolg. Damals gaben die teilnehmenden Bäckereien in der Aktionswoche rund 100 000 Gratisbrezeln an Radfahrende aus. In diesem Jahr unterstützen auch die Bäckerinnungsverbände in Baden und Württemberg die PendlerBrezel.