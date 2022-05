Fahrraddemo im Tunnel

Eine Fahrraddemo durch die Sigmaringer Innenstadt führte am vergangenen Samstag unter anderem durch den Mühlbergtunnel. Die rund 40 Teilnehmer protestierten unter dem Motto „Uns gehört die Straße“ dafür, dass sich alle Kinder und Jugendlichen im Stadtgebiet sicher und selbständig mit dem Fahrrad bewegen können, wie es in einer Mitteilung der Veranstalter heißt. Die Demonstration fand im Rahmen eines weltweiten Aktionswochenendes für ein kinderfreundliches Straßenverkehrsrecht statt. Organisator war das Aktionsbündnis „Kidical Mass“, dem unter anderem verschiedene lokale Gruppen des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) angehören. Initiatoren der Fahrraddemo in Sigmaringen waren der ADFC Landkreis Sigmaringen und das Nachhaltigkeitsnetzwerk Fairwandel Sig.