Fahrrad sichergestellt: Polizei sucht Besitzer

Nach einer Sachbeschädigung an einem schwarzen Fahrrad mit lila Flecken suchen die Beamten des des Polizeireviers Sigmaringen den Eigentümer und bitten diesen, sich unter der Telefonnummer 07571/104 220 zu melden. Laut Polizei beobachtete ein Zeuge in der Nacht auf Freitag zwei 28- und 42-jährige Männer dabei, wie sie das Rad in der Schwabstraße umwarfen und beschädigten. Eine Polizeistreife konnte die Männer ausfindig machen und das Fahrrad sicherstellen. Die Männer müssen nun mit einer Anzeige rechnen.