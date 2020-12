Fahrpreise für Stadtbus steigen um rund fünf Prozent

Der Stadtbus wird im kommenden Jahr teurer: Für ein Einzelticket verlangen die Stadtwerke ab dem 1. Januar statt bislang 1,70 Euro künftig zehn Cent mehr. Kinder und Jugendliche bezahlen pro Fahrt 1,20 Euro (bislang 1,10 Euro). Wie die Stadtwerke mitteilen, hat der Aufsichtsrat die Preiserhöhung in seiner jüngsten Sitzung beschlossen.

Der Stadtbus ist bereits seit dem Jahr 1992 fester Bestandteil im Stadtbild Sigmaringens. Durch sein für eine Kleinstadt großes Netz an Haltestellen genießt der Stadtbus als Nahverkehrsmittel einen hohen Stellenwert. Das Ziel der Stadtwerke ist es nicht nur die Attraktivität des Stadtbusses zu steigern, sondern auch das Angebot im Öffentlichen Personennahverkehr der Stadt Sigmaringen zu verbessern.

Gleichzeitig führen laut der Mitteilung steigende Reparatur- und Personalkosten zu einer erhöhten Belastung im Betriebszweig Stadtbus. Die Preise werden für alle Fahrkarten, außer den Tagestickets, angehoben. Für das Tagesticket zahlen Fahrgäste ab Jahresanfang 2021 zehn Cent weniger als bislang.

In der Erhöhung mit inbegriffen ist die Anpassung für Kinder und Jugendliche an die in Baden-Württemberg einheitliche Kinder-Altersgrenze von 15 Jahren. Dies bedeutet, dass bei den Einzelfahrscheinen Jugendliche ab 15 Jahren in den Erwachsenentarif fallen. Bei den Monatskarten verschiebt sich die Altersgrenze von einschließlich elf auf einschließlich 14 Jahre.

Ab dem 1. Januar 2021 gelten folgende, geänderte Preise (in Klammern die bisherigen Preise): Einzelfahrschein Erwachsene 1,80 € (1,70), Einzelfahrschein Kinder bis einschl. 14 Jahre 1,20 € (1,10), Umweltfünfer 7,50 € (6,80), Tagesticket Erwachsene 3,50 € (3,60), Tagesticket Kinder bis einschl. 14 Jahre 2,20 € (2,00), Monatskarte Erwachsene 42,00 € (39,50), Monatskarte Schüler 30,00 € (28,00), Eigenanteil Monatskarte Schüler, ab 15 Jahre 24,00 € (22,00), Eigenanteil Monatskarte Schüler bis einschließlich 14 Jahre 18,00 € (15,00), Seniorenpass 31,00 € (29,50), Umweltpass 31,00 € (29,50), Jobticket 31,00 € (29,50), Familienpass 56,00 € (53,00).