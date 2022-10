Fahrlässige Körperverletzung: 53-Jährige fährt Radler um

Eine 53-jährige Kia-Fahrerin befährt die Inzigkofer Straße in Sigmaringen und will in die Meßkircher Straße einbiegen – doch beim Abbiegevorgang übersieht sie einen ordnungsgemäß fahrenden 72-jährigen E-Bike Fahrer. Dieser wird laut Mitteilung der Polizei im Bereich der Fahrbahnmitte erfasst und auf die Fahrbahn geworfen. Er erleidet mehrere Prellungen und wird mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Wegen fahrlässiger Körperverletzung wird die Unfallverursacherin bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.