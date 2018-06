Fahrerin verlässt Unfallstelle

Zeugen haben am Montagvormittag gegen 11.45 Uhr beobachtet, wie ein an der Karlstraße gegenüber dem Verwaltungsgerichtsgebäude geparkter VW Golf von einer Frau ausgeparkt wurde und hierbei so stark auf einen vor dem Gerichtsgebäude am Fahrbahnrand geparkten VW Up stieß, dass die Front des UP etwa 30 Zentimeter weit auf den angrenzenden Gehweg geschoben wurde. Ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro zu kümmern, wurde der Golf weggefahren. Zeugen teilten Polizeibeamten das Kennzeichen mit. Erst am Abend konnten die ermittelnden Polizeibeamten die 53 Jahre alte mutmaßliche Fahrerin antreffen. An ihrem Golf war nur ein geringer Schaden entstanden. Der Führerschein wurde beschlagnahmt, ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle eingeleitet.