Fahrer rammen zwei Autos und flüchten

Ein schwazer Opel Crossland mit Sigmaringer Kennzeichen, der auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes „In der Au“ in Sigmaringen geparkt war, ist am Freitagnachmittag zwischen 14.15 und 14.30 Uhr von einem unbekannten Autofahrer an der hinteren linken Fahrzeugtür angefahren und beschädigt worden. Der an dem Opel entstandene Schaden beträgt etwa 500 Euro. Der Fahrer eines schwarzen Jaguar mit Stuttgarter Kennzeichen parkte sein Auto am Freitagnachmittag gegen 14.Uhr auf dem Parkplatz eines Elektronikfachgeschäftes „In den Käppeleswiesen“ vorwärts in eine Parklücke ein. Als er gegen 14.30 Uhr zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er einen Schaden an der Heckstoßstange fest. Der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs war während der Abwesenheit des Geschädigten gegen das Heck des Jaguar gestoßen und hatte seine Fahrt dann einfach fortgesetzt. Der an dem Jaguar entstandene Schaden beträgt etwa 700 Euro. Hinweise zu beiden Vorfällen erbittet das Polizeirevier Sigmaringen unter der Nummer 07571/1040.