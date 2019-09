Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro ist bei einem Auffahrunfall am Montag gegen 12.15 Uhr in der Landesbahnstraße in Sigmaringen. Eine 20-jährige Autofahrerin übersah in Höhe der Bushaltestelle In der Au eine verkehrsbedingt bremsende 66-jährige Autofahrerin. Es kam zur Kollision, bei der jedoch niemand verletzt wurde.