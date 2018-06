Facharztzentrum bleibt noch für fünf Jahre

Das Facharztzentrum in der Sigmaringer Kaserne bleibt vorerst bis zum Jahr 2020 bestehen. Das haben der Bundestagsabgeordnete Thomas Bareiß (CDU) und Bürgermeister Thomas Schärer in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekannt gegeben.

Der Abgeordnete und der Bürgermeister werten den vorübergehenden Erhalt des Facharztzentrums als Resultat ihrer gemeinschaftlichen Bemühungen.

Oberstarzt Dr. Hansjörg Friedrich, der für die medizinische Versorgung der Soldaten am Standort Stetten als Kommandeur des Sanitätsunterstützungszentrums zuständig ist, betont, dass es formal kein Facharztzentrum Sigmaringen mehr gebe. Die Bundeswehr verlasse wie geplant zum Jahresende die Graf-Stauffenberg-Kaserne und habe den Mietvertrag mit der Bima (Bundesanstalt für Immobilienangelegenheiten) gekündigt. Die Liegenschaften gingen dann wieder in den Besitz der Bima über.

Die Bundeswehr werde nun das Facharztzentrum von der Bima wieder anmieten und darin für fünf Jahre das Facharztzentrum Stetten am kalten Markt unterbringen. Dies geschehe, weil in Stetten noch keine geeignete Infrastruktur für das Facharztzentrum aufgebaut werden konnte. Mit dem Andrang der zahlreichen Flüchtlinge habe die Entscheidung nichts zu tun. „Ich kann die umfassende Versorgung der Soldaten in Stetten derzeit nicht gewährleisten, sagt Friedrich. Die Bundewehr miete deshalb das Gebäude in Sigmaringen an, bis geeignete Alternativen in Stetten zur Verfügung stehen. So lange wird das Stettener Zentrum ausgelagert. „Es wird aber planerisch und infrastrukturell darauf hingearbeitet, das Zentrum nach Stetten zu verlegen“, sagt Friedrich.

Das Sigmaringer Facharztzentrum ist noch relativ neu und wurde vor einigen Jahren mit Investitionen in Höhe von 7,5 Millionen Euro eingerichtet. Es verfügt über eine hochmoderne Ausrüstung und beherbergt fünf Fachgruppen für Innere Medizin, Orthopädie, Psychiatrie, Dermatologie und Augenheilkunde und beschäftigt rund 70 Mitarbeiter.

Bareiß und Schärer hatten sich nach dem Beschluss zur Schließung der Kaserne beim Bundesverteidigungsministerium dafür stark gemacht, wenigstens das moderne Zentrum zu erhalten.