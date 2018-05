Fabian Zeller präsentiert seine neue CD

Der Gitarrist Fabian Zeller stellt am 9. Juni das Programm seiner neuen CD vor - in seiner Heimatstadt Sigmaringen.

Seinen ersten Gitarrenunterricht nahm Zeller bei Thomas Ciesla an der Städtischen Musikschule Sigmaringen. Danach zog er nach Rostock, um dort für vier Jahre klassische Gitarre zu studieren. Inzwischen studiert er in Dresden, spielt Konzerte in ganz Deutschland und stand für Gastspiele sogar schon in Frankreich, Portugal, Brasilien, der Türkei und Sri Lanka auf der Bühne.

„Novo Mundo“ heißt die neue CD, die der Musiker im Saunabad 90° präsentieren wird. Seine Musik beschreibt er als vielfältig und bunt:

Zeller spielt Weltmusik

„Ich spiele Eigenkompositionen, die grob in der Rubrik Weltmusik einzuordnen sind, aber auch Fusionen verschiedener Stile wie Jazz, Klassik, Pop bis hin zu portugiesischem Fado.“ Letzterem fühlt sich der Musiker besonders verbunden. „Meine Mutter lebt seit 30 Jahren in Sigmaringen, kommt aber ursprünglich aus Portugal. Durch die jährlichen Besuche bei der Familie in Portugal habe ich vor allem den Fado für mich entdeckt“, so Zeller.