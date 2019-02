Fürstenhaus will Lindenallee im Prinzenpark wiederherstellen

Warum mehrere Mädchen nach dem Fasnetsumzug am 19. Februar in Ummendorf mit ernsten gesundheitlichen Beschwerden umgekippt sind, bleibt womöglich für immer ein Rätsel. Klar sind in der Zwischenzeit aber zwei Dinge: An den Äpfeln, die Maskenträger beim Umzug verteilt hatten, kann es nicht gelegen haben, die waren unbedenklich. Und die Mädchen hatten auch keinen Alkohol und keine Drogen konsumiert.

Wie berichtet, hatten sich nach der Fasnet in Ummendorf mehrere zwölfjährige Mädchen bei der Polizei gemeldet.