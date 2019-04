Fürstenhaus eröffnet neuen Stammbaum-Wald nahe der Burg Hohenzollern

Johanna Eichs erste Amtshandlung mit Zepter und Krone war die Einweihung des neuen Stammbaum-Walds des Sigmaringer Fürstenhauses. Wie es sich für eine begeisterte Forstwirtin gehört, pflanzte die 22-Jährige an der Burg Hohenzollern sogleich eine Flatterulme, den Baum des Jahres 2019.

Und das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange: Denn ab sofort kommen weitere Gewächse dort hinzu. Jeder kann im neuen Stammbaum-Wald Zoller seinen eigenen Stammbaum besitzen. Der kann ganz unterschiedliche Anlässe repräsentieren: Zum Beispiel die eigene Hochzeit, die Geburt eines Babys, ein Jubiläum; auch als Hoffnungsträger kann er in schwierigen Lebenssituationen oder bei der Genesung fungieren.

Der Stammbaum-Wald Zoller ist bereits der zweite seiner Art, der erste befindet sich im Fürstlichen Park in Inzigkofen, ein dritter ist laut Raimund Friderichs, dem Forstchef des Hauses Hohenzollern, auf dem Großen Arber, einem Berg im Bayerischen Wald, geplant. Das Sigmaringer Fürstenhaus meldete die Marke der neu gegründeten Firma bereits 2017 zum Patent an. Die Firma bietet dieses aber auch fremden Kommunen und von Privatgärtnern an. Zwei Franchisenehmer gibt es bereits: am Ammersee und nördlich von Regensburg.

Auch Waldhochzeiten möglich

Die Baumwidmung mit Namen und Anlass ist auf einer Lebensereignistafel angebracht. Der Stammbaum-Wald Zoller steht fortan als herrlicher Platz für individuelle Zeremonien zur Verfügung. Waldhochzeiten und Begrüßungsfeiern, aber auch religiöse Feste können unter dem Kronendach des Waldes veranstaltet werden. Weitere Informationen sind im Internet unter www.burg-hohenzollern.com zu finden.