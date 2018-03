Für eine Kleinstadt ist das Angebot vielfältig

Die Aussage „In Sigmaringen ist kulturell nichts geboten“ hat sich ja inzwischen ohne Überprüfung als vermeintliches Allgemeingut etabliert. Ganz so ist das allerdings nicht, aber es scheint zum guten Ton zu gehören, über das Sigmaringer Kulturleben zu lamentieren. Dabei sollte man allerdings im Auge behalten, dass dies eine Stadt mit 16 000 Einwohnern und nicht München oder Stuttgart ist. Allerdings könnte die Stadt auch von sich aus etwas mehr für die Kultur tun und nicht alles privaten Initiativen überlassen. Immerhin ist das die Kreisstadt.

Seit zum Jahresbeginn die neue Stadthalle eröffnet wurde, hat sich das Kulturleben nachhaltig belebt. Überdies sind jetzt die Aufführungsmöglichkeiten deutlich verbessert. „Die neue Stadthalle hat tatsächlich einen Traum wahr werden lassen: Licht, Sicht und Atmosphäre. Endlich freie Sicht auf die Bühne bis zum letzten Platz auf der Empore“, sagt Siegfried Gebhard, der bei der Gesellschaft für Kunst und Kultur (Kuku) für die Theateraufführungen zuständig ist.

Durch die professionelle Vermarktung kommen auch mehr Aufführungen der leichteren, populären Unterhaltung auf die Bühne, so dass die Klage, es gebe ja nur intellektuelle Angebote, die für die Menge der Zuschauer nicht taugen, inzwischen nicht mehr so greift. Allerdings muss man festhalten, dass die Stadtverwaltung seit Jahrzehnten den bequemsten und billigsten Weg gegangen ist, und die Gestaltung mit einem schmalen Zuschuss Privatleuten überlassen hat. Wer sich in solchen Vereinen ehrenamtlich engagiert, hat in der Regel höhere intellektuelle Ansprüche und gestaltet das Programm dementsprechend.

Immerhin gibt es in Sigmaringen drei private Kulturinitiativen, neben Kuku auch die Ateliers im Alten Schlachthof und den Kulturherbst. Die Ateliers haben bereits überregionale Anerkennung erfahren, Besucher von auswärts zeigen sich überrascht, dass in einer Kleinstadt wie Sigmaringen solch eine Einrichtung existiert. Moderne Kunst oder Welt-Musik, Theater, Aktionen und Feste, der Schlachthof ist ein Aushängeschild der Stadt. Der Kulturherbst hat bekannte Namen vor allem aus der Literatur in die Stadt gebracht, erinnert sei zum Beispiel an Martin Walser oder Adolf Muschg, und bietet auch in diesem Jahr wieder ein anspruchsvolles Programm. Außerdem organisiert der Kulturherbst im Sommer Freiluftkinoaufführungen und will jetzt das vorübergehend verwaiste Hoftheater wieder zu einem kulturellen Treffpunkt machen.

Die Gesellschaft für Kunst und Kultur hat nicht zuletzt durch die neue Halle einen Aufschwung genommen. Es gibt wieder einige jüngere Mitglieder und das Programm wurde vorsichtig ausgeweitet. Auch wenn Fritz Kovacic, der für die Konzerte zuständig ist, bei der Akustik der Stadthalle noch Nachbesserungsmöglichkeiten sieht, ist man doch froh über die deutliche Verbesserung. Anspruchsvolle Musikdarbietungen bieten auch die evangelische Kantorei mit Sukwon Lee und der Reihe Musik im evangelischen Gemeindehaus, das Kammerorchester Sigmaringen unter Mathias Trost und das katholische Kantorat unter Klaus Krämer mit dem Chor St. Johann.

Die Jugend lernt in der städtischen Musikschule Instrumente zu spielen und stellt ihre Fortschritte mit regelmäßigen Konzerten unter Beweis. Für die musikalische Ausbildung der Jugend setzen sich auch die Stadtkapelle und die Musikvereine der Ortsteile ein. Das Gegenstück zur Musikschule bildet die Jugendkunstschule, die allerdings unter dem Dach des Bildungszentrums Gorheim angesiedelt ist (mithin nicht städtisch) und die inzwischen auch Kurse für Erwachsene anbietet.

Die Stadt verfügt über drei öffentliche Bibliotheken, eine in Sigmaringen und zwei kleinere in den Ortsteilen Laiz und Jungnau. Was die Bildungswerke betrifft, so verlässt man sich wie auch bei den kleinen Bibliotheken auf die katholische Kirche. Eine städtische Volkshochschule wie in anderen Gemeinden gibt es nicht. In Sigmaringen übernimmt diese Aufgaben das Bildungswerk Gorheim und in Laiz das der Seelsorgeeinheit Laiz-Inzigkofen.

Wenig geboten ist allerdings für junge Leute. Das Musikangebot bewegt sich in der Regel zwischen Blasmusik und Steichertrio, Hip-Hop suchen die Sigmaringer auf dem Spielplatz, eine Disco gibt es, wenn man vom Alfons X absieht, auch nicht. Wo früher im Jugendhaus regelmäßig Indie-Konzerte stattfanden, gibt es jetzt in erster Linie eine Chill-Lounge, alles ruhig und ordentlich. Auch ein Kino mit einem aktuellen Programm gibt es nicht.

So wichtig gute und anspruchsvolle Filme sind, wer sich an seine eigene Jugend erinnert, weiß, dass Truffaut oder Fellini toll sind, aber nicht unbedingt das, was man mit 16 sehen will.

Fazit: Das Kulturangebot in Sigmaringen ist im Verhältnis zur Größe der Stadt recht umfangreich und vielfältig. Wer die gut erreichbaren Gemeinden im näheren und etwas weiteren Umfeld auch noch einbezieht, findet bis auf die ganz großen Namen fast alles. Viele, die meckern, es gebe kein kulturelles Leben in Sigmaringen, glänzen durch Abwesenheit, wenn etwas geboten ist. Auch Kulturveranstalter müssen rechnen und – wenn ehrenamtlich - wenigstens kostendeckend arbeiten. Es ist nicht alles perfekt und etliches könnte verbessert werden, aber unter dem Strich zeigt der Daumen nach oben.