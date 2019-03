Für das Hospiz werden 20 Mitarbeiter benötigt

Die Pläne für das Hospiz in Sigmaringen werden konkreter: Annette Köpfler von der St.-Elisabeth-Stiftung aus Bad Waldsee hat am Freitag im Verwaltungsausschuss des Kreistags vorgestellt, wie die Hospizarbeit in der Stiftung vor sich geht. Aktuell betreibt die Stiftung in Ravensburg und Biberach Hospize mit jeweils acht Plätzen.

Nicht nur in Sigmaringen soll es einen weiteren Standort mit gleich vielen Plätzen geben. Neue Hospize sind auch in Leutkirch, Kirchbierlingen bei Ehingen und Nagold in Planung. „Die Menschen schätzen unsere Arbeit“, sagte die Geschäftsbereichsleiterin über die positiven Rückmeldungen, die ihre Mitarbeiter bekämen.

In den Einrichtungen der Stiftung würden jährlich durchschnittlich 100 Menschen sterben. Ihre Aufenthaltsdauer sei unterschiedlich lange, viele Gäste – so nannte Köpfler die Menschen – würden schon am ersten Tag sterben, andere wesentlich länger bleiben. „Der längste Gast war 181 Tage in unserem Hospiz“, sagte Köpfler. Ein kleiner Kreis von Menschen würde ein Hospiz zum Sterben aufsuchen: bei einer fortgeschrittenen Erkrankung und wenn ihnen ein soziales Umfeld fehle.

95 Prozent der Kosten erstatten die Krankenkassen, der Rest soll aus Spenden finanziert werden. Der Kreis Sigmaringen und der Zollernalbkreis springen ein, wenn das Geld nicht reicht.

Etwa 20 Mitarbeiter sind erforderlich, um den Schichtdienst zu bewältigen. „Wir tun uns leicht bei der Mitarbeitersuche, weil die Arbeitsbedingungen im Vergleich zu anderen Pflegeeinrichtungen gut sind“, sagte Köpfler. Ärzte werden nicht fest angestellt, sondern nach Bedarf gerufen.

Der Kreis Sigmaringen wird mit der Elisabeth-Stiftung nun einen Erbbaupachtvertrag aushandeln, der den Betrieb regelt. Die Ausschussmitglieder trugen dies entsprechend mit. Sicher ist, dass das Hospiz im Hanfertal zwischen der Kirche St. Fidelis und dem Pflegeheim Fideliswiesen gebaut wird. Der konkrete Baubeginn ist noch unklar.