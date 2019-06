Extreme Hitze:Was sagen die Sigmaringer dazu?

Bis zu Spitzenwerten von 38 Grad Celsius ist das Thermometer am Mittwoch geklettert. Doch wie finden die Menschen aus Sigmaringen und der Umgebung die extreme Hitze am Mittwoch und wie kühlen sie sich bei den starken Temperaturen ab? SZ-Mitarbeiterin Mandy Streich hat bei Passanten in der Fußgängerzone einmal nachgefragt.

„Ich finde die Temperaturen gut. Ich kann Hitze eigentlich ganz gut aushalten, aber es müsste auch nicht ganz so warm sein wie gerade“, sagt Susanne Scham aus Gammertingen. „Aber wenn es abzusehen ist, dass es nicht die nächsten vier bis sechs Wochen so warm bleibt, dann genieße ich es einfach. Wir können ja noch glücklich sein, dass wir in der Gegend hier auf der Alb wohnen und beispielsweise nicht in Mannheim, da ist es noch ein paar Grad wärmer“, sagt sie.

„Ich finde das Wetter gut, weil im Regen ist es nicht so schön“, sagt die kleine Angelina Nestelhut, völlig durchnässt von den Fontänen auf dem Karlsplatz. „Um mich abzukühlen, gehe ich zum Spritzwasser auf den Karlsplatz, weil das Freibad in Sigmaringen erst nächstes Jahr wieder auf macht.“

Karin Müller aus Dürmentingen sitzt mit ihrem Mann in der Eisdiele. „Es ist einfach so tolles Wetter, es könnte gar nicht besser sein. Um uns etwas Gutes zu tun und uns abzukühlen, sind wir jetzt Eis essen gegangen und machen uns noch einen schönen restlichen Tag“, sagt sie.