Expertin spricht über plastikfreies Leben

Nicht nur die Umwelt leidet unter dem Plastikmüll, den wir produzieren, sondern auch wir selbst: Längst wächst uns der tägliche Umgang mit Verpackungen über den Kopf. Susan Rößner erläutert in ihrem Vortrag am Mittwoch, 26. Juni, um 19.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in der Karlstraße, welche Auswirkungen Plastik auf die Umwelt und Gesundheit hat. Sie berichtet von ihrem Leben ohne Plastikmüll. Die studierte Historikerin betreibt in Konstanz den online-Shop „Monomeer“. Sie lebt seit Ende 2013 fast plastikfrei. Ein gelber Sack reicht ihr ein ganzes Jahr. Wie sie das erreicht hat, welche Tipps und Erfahrungen sie uns Verbrauchern beim Einkauf und im täglichen Leben geben kann, erfahren Sie an diesem Abend. Eintritt frei, Spenden erbeten

Deutschland und die EU exportieren große Mengen an Plastikabfällen insbesondere nach Asien. Sie werden in den Abnehmerländern angeblich recycelt. Dennoch landet vieles davon auf illegalen Deponien im Land und an den Küsten von Indien, Malaysia, Indonesien, Vietnam und Thailand. Dies vor allem, weil China kaum noch Plastikabfälle annimmt. Im Mai dieses Jahres haben sich 187 Länder in Genf darauf geeinigt, dass künftig nur noch sortierter, gereinigter und wiederverwertbarer Plastikmüll gehandelt werden darf. Für den Export anderer Plastikabfälle wird künftig weltweit eine Zustimmung der Behörden der Export- und der Importstaaten erforderlich sein.

Es reicht nicht, dass die EU Wattestäbchen, Trinkhalme und Plastiktüten verbietet. Das ist nur ein sehr kleiner Schritt, geht aber in die richtige Richtung. Jeder einzelne ist gefordert in seinem Verhalten zu einer Reduzierung von Plastikmüll beizutragen, sonst schwimmen auch bald in den Weltmeeren mehr Plastikabfälle als Fische und Mikroplastik findet sich in der Nahrungskette. Weit mehr als 100 Millionen Tonnen Abfall verseuchen nach UN-Angaben bereits die Weltmeere mit steigender Tendenz.