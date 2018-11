Expertin rät zum Abkochen von Rohmilch

Mit rund 1000 Besuchern, die am vergangenen Samstag beim Tag der offenen Tür ihr Interesse an der Arbeit des Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt bekundet haben, sind die 118 Beschäftigten zufrieden gewesen. In sämtlichen Räumen der beiden dreigeschossigen Hauptgebäude hatten die Lebensmittelchemiker, Tierärzte, Chemielaboranten und Technischen Assistenten eine Fülle an Informationen zu Lebensmitteluntersuchungen zusammengestellt.

Versuchsreihen, Schaubilder, Führungen und Mitmachaktivitäten verschafften den vielen kleinen und großen Verbrauchern anschaulich aufbereitete Einblicke in die vielfältigen Untersuchungsmethoden des Amtes. Jährlich werden im CVUA Sigmaringen, eine der vier Fachbehörden zur Lebensmitteluntersuchung in Baden-Württemberg, circa 9000 Lebensmittel-, Trinkwasserproben und Tabakerzeugnisse untersucht.

Jürgen Hahn, der Leiter des Tabak-Labors, ein weltweit gefragter Experte in Sachen Tabak, beeindruckte bereits im Erdgeschoss des Bauabschnitts 1 die Besucher mit der analytischen Abrauchmaschine, einer Maschine, die Schadstoffe in Zigaretten misst. Ein junger Mitarbeiter des Labors informierte über Iqos, die neueste Zigarettengeneration, die es bisher nur in exklusiven Showrooms in Großstädten zu kaufen gibt.

Ein Stockwerk höher hatte der Fachbereich Veterinärdienst und Verbraucherschutz des Landratsamtes seinen Informationsstand aufgebaut. Gackernde Hühner untermalten akustisch die Präsentation der Lebensmittelüberwachung „vom Stall bis auf den Teller“ durch Tierärztin Lisa Bischofberger. Viermal pro Jahr werden Hühnerställe ab einer bestimmten Größe auf Salmonellenbefall untersucht. Während Salmonellenerkrankungen über Hühner und Eier aufgrund der effektiven Kontrollen rückläufig sind, ist heute eine bakterielle Verunreinigung von Rohmilch durch den Erreger Campylobacter vermehrt zu konstatieren, so Dr. Carola Scholz, die Sachgebietsleiterin der Lebensmittelüberwachung. Sie rät daher zum Abkochen von Rohmilch. Zehn Nährboden mit unterschiedlich starkem Bakterienbewuchs, angesiedelt auf ungewaschenen und gewaschenen Händen, auf Eheringen oder Spüllappen zeigten deutlich, wie wichtig gründliches Händewaschen gerade beim Umgang mit Lebensmitteln sei.

Laborleiterin Luisa Stanojlovic stellte den Ablauf chemischer Untersuchungen von tierischen Lebensmitteln vor. Die angelieferten Proben (Fleisch, Milch, Speiseeis) werden zuerst sensorisch untersucht, sprich es wird geschmeckt, gerochen, probiert und anschließend chemisch-analytisch untersucht.

Wie hoch ist die anteilige Minimalanforderung von Fleisch und Hackfleisch in einem Döner Kebab? Die richtige Beantwortung der Frage mit Hilfe von farbigen Holzscheiben, die auf einen Spieß gestapelt wurden, bereitete den Brüdern Elias und Linus Metzger aus Inneringen keine Probleme. Einem kleinen Lebensmittelladen glich der Vorraum des Mykotoxin-Labors und vermittelte damit sehr anschaulich, wie viele verschiedene Produkte in diesem Zentrallabor untersucht werden.

Auf großes Interesse stießen auch die Führungen durch die sieben Laborräume, gaben sie doch Einblicke in die Frage: Was sind Schimmelpilzgifte und wo kommen sie vor? Am Beispiel von Pistazien aus einem nicht EU-Land zeigte Abteilungsleiterin Ulrike Kocher repräsentativ das breite Untersuchungs- und Beurteilungsspektrum einer Probe auf. Auf die Frage eines Zuhörers, wie viele der untersuchten Proben von importierten Lebensmitteln wie beispielsweise Nüsse oder Gewürze mit Schimmelpilzen belastet seien, lautete ihre Antwort 50 Prozent. Nicht alle Schimmelpilze seien jedoch giftig und die Anteile in der Probe lägen unter dem Grenzwert.