Experten sprechen über Alkohol und Drogen am Steuer

Zum Abschluss der Verkehrssicherheitswoche an den Beruflichen Schulen hat an der Ludwig-Erhard-Schule in Sigmaringen, eine Podiumsdiskussion mit Experten stattgefunden. Während der ganzen Woche wurden Schulklassen der beruflichen Schulen präventiv für ihre Teilnahme am Straßenverkehr geschult, die demnächst den Führerschein machen oder bereits zur Gruppe der jungen Fahrer gehören.

Nach der Begrüßung durch Schulleiter Frank Steinhart übernahm die Leitung im mit Schülern gut gefüllten Foyer der Ludwig-Erhard-Schule Dieter Speiser von der Landesverkehrswacht Baden-Württemberg. Die Expertenrunde auf dem Podium bestand aus Klaus Stephan (Polizeirevier Sigmaringen), Helmut Katrein (Psychotherapeut und Fachpsychologe für Verkehrspsychologie), Yvonne Neuber (Führerscheinstelle des Landratsamts) sowie Stefan Kabus (Rechtsanwalt mit Spezialgebiet Verkehrsrecht).

Zwar waren sich alle Teilnehmer einig, dass die Verkehrsunfallrate seit den 70er-Jahren dank Präventions- und Disziplinarmaßnahmen wie auch dem Führerschein auf Probe um 70 Prozent abgenommen habe. Dennoch passieren immer noch zu viele Unfälle mit oft tragischem Ausgang.

Ein besonderer Schwerpunkt der Diskussion lag auf dem Alkohol- und Drogenkonsum von jungen Fahrern, weshalb Prävention, Kontrollen, gelbe Karten als Verwarnung oder auch der Führerscheinentzug nötig seien, um den Straßenverkehr für alle Verkehrsteilnehmer sicherer zu machen. Allerdings, so Klaus Stephan, müsse man die jungen Menschen dafür loben, dass sie ihren Nachhauseweg nach Alkoholkonsum heutzutage gut organisieren würden. Bei 70 Verkehrskontrollen nach einer Fasnetsveranstaltung sei beispielsweise niemand durch Alkohol- oder Drogenkonsum aufgefallen.

Weitere Themen auf dem Podium waren Ordnungswidrigkeiten oder Straftatbestände durch Ablenkung wegen Handy-Gebrauchs während des Fahrens und illegale Autorennen beziehungsweise massive Geschwindigkeitsüberschreitungen. Diskussionspunkte waren beispielsweise die Voraussetzungen für eine eventuelle Nichterteilung einer Fahrerlaubnis wegen früherer Vorkommnisse oder auch einer Wiedererteilung nach Führerscheinentzug.

Zuvor hatten die an der Verkehrssicherheitswoche beteiligten Klassen bereits in der Bertha-Benz-Schule ihre Reaktion am Fahrsimulator testen, Ersthelfer-Versuche an einer Puppe praktizieren, die Alkoholbrille ausprobieren, einen Sehtest machen und ihr Wissen zum Thema Verkehrssicherheit in einem Quiz beweisen können.

Daneben hatten die Schüler die Gelegenheit, an einem Film und an Theorieunterricht teilzunehmen, bei dem anhand von Unfallbeispielen die Gefahren, denen besonders junge Fahrer im Straßenverkehr ausgesetzt sind, zur Sprache kamen.