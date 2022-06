Exhibitionist in der Laizer Straße

Ein bisher unbekannter Mann hat am Dienstag kurz nach 15 Uhr in der Laizer Straße unterhalb der Brücke der Bundesstraße sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Nach Polizeiangaben beobachtete eine 57-jährige Zeugin den Vorfall. Die verständigten Beamten konnten den Tatverdächtigen trotz einer sofortigen Fahndung nicht mehr antreffen. Der Mann wird als 40 bis 50 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß beschrieben. Er hatte graues kurzes Haar, helle Hautfarbe und eine normale Statur. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07571 / 10 40 um Hinweise zu dem Tatverdächtigen.