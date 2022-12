Exhibitionist gibt sexuellen Drang als Motiv an

Der gebrechlich wirkende Mann spricht langsam und undeutlich. Er kann vor dem Amtsgericht in Sigmaringen deshalb nur eingeschränkt befragt werden.

In drei Fällen soll der 67-Jährige im März und Mai dieses Jahres seine Hose heruntergelassen und sich selbst sexuell befriedigt haben. Als Ort für seine Handlungen wählte er jeweils die Sigmaringer Bahnhofsunterführung. Das ist ganz in der Nähe des Annahauses, in dem der psychisch kranke Mann seit etwa zehn Jahren untergebracht ist.

Der 67-Jährige ist Patient des Annahauses. (Foto: Archiv: Mareike Keiper)

„Mein Mandant gesteht ein, dass es so war“, sagt der Rechtsanwalt, der ihn vor Gericht vertritt. Wegen des Geständnisses verzichtet das Gericht auf die Befragung von Zeugen, die den mutmaßlichen Exhibitionisten beobachtet hatten. Einmal sollen drei Jugendliche zum Annahaus gekommen sein und den Fall gemeldet haben.

Betreuer gibt Auskunft

Da der Angeklagte selbst kaum Angaben machen kann, spricht sein Betreuer für ihn. Vor mehr als zehn Jahren sei der Mann schon einmal wegen ähnlicher Vorfälle verurteilt worden und habe seine Haftstrafe in Stammheim abgesessen. In all den Jahren davon nichts mehr zu spüren gewesen. Der Mann habe das Annahaus selten verlassen, „Wir beobachten in letzter Zeit, dass sein sexueller Drang wieder hochkommt, deshalb muss er medikamentös anders eingestellt werden, damit der Drang wieder zurückgeht“, so die Einschätzung des Betreuers.

Medikamente sollen Drang unterdrücken

Laut dem Betreuer ist die Traumatisierung des Mannes auf dessen Kindheit zurückzuführen. „Sie belastet ihn kolossal, deshalb halte ich eine Therapie für wichtig, ich weiß aber nicht, ob die Krankenkasse für die Kosten aufkommt.“

Der Pflegedienstleiter des Annahauses geht auf die veränderte Gabe von Medikamenten ein. Zuletzt sei die Art der Medikation und die Dosierung geändert worden. „Wir können damit seinen Drang unterdrücken, an der Ursache für sein Verhalten wird sich deshalb nichts ändern“, so die Einschätzung des Pflegedienstleiters. Gegenüber einer Kollegin habe der Mann geäußert, dass es Momente gebe, in denen er sich nicht mehr steuern könne. „In diesen Momenten ist der Druck so groß, dass er es einfach tun muss.“

Psychiater soll sich ein Bild machen

Ob und wie der Mann für seine Taten bestraft werden kann, darüber soll erst entschieden werden, wenn das Gutachten eines Psychiaters vorliegt. In dieser Einschätzung waren sich die Vertreterin der Staatsanwaltschaft, Richterin Kristina Selig und der Verteidiger des Angeklagten nach einer kurzen Erörterung einig.

Alternativ hätten nach dem Strafgesetzbuch strafmildernde Gründe angewandt werden können. „Wenn ein Sachverständiger mit dem Mann ein Gespräch führt, haben wir mehr Klarheit und das Annahaus auch“, sagte die Staatsanwältin.

Prozess wird fortgesetzt

Sobald das Gutachten zur Schuldfähigkeit des mutmaßlichen Exhibitionisten vorliegt, will sich das Amtsgericht erneut mit dem Fall beschäftigen.