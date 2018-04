Ex-Model nimmt Schülerinnen die Illusionen über die Laufsteg-Branche

In der Liebfrauenschule in Sigmaringen hat es einen Vortrag über das Thema „Dein Körper – deine Regeln“ gegeben. Das Ex-Model und Germanys-Next-Topmodel-Kandidatin Kera Rachel Cook erzählte ihre Sicht auf die Modebranche und gab Einblicke in ihre Erfahrungen mit dem Modelbusiness. Es war ein sehr persönlicher, selbstreflektierender und offener Vortrag.

Kera Rachel Cook, 29 Jahre, begann ihren Vortrag mit ihrer Geschichte. Sie erzählte von der Scheidung ihrer Eltern mit zwei Jahren, ihrer Rolle als Außenseiterin bedingt durch ihre Größe, und von ihrer Mutter, die durch die vielen aufkommenden Komplimente mit der unbewussten Aussage „Du bist mein kleines hässliches Entlein“ ihre Tochter auf den Boden halten wollte. Diesen Satz hat sich Kera gemerkt und gab ihrem Buch den Namen: „Hässliches Entlein war gestern“. „Die Vorträge sind wichtig für junge Mädchen.“, sagt Daniela Fox, Präventionsbeauftragte der Liebfrauenschule in Sigmaringen und sagt weiter, dass das Streben nach einem Schönheitsideal in der heutigen Zeit größer sei denn je. „Das Modelbusiness loszulassen ist schwierig, es ist wie eine Droge.“, sagte Kera.

Cook mit Essstörungen (2010) und rund sieben Jahre später

„Du bist ein spannendes Mädchen, aber das reicht nicht. Ich habe heute leider kein Foto für dich.“ Das waren die letzten Worte von Heidi Klum, die Kera von ihr zu hören bekam. „Der eigentliche Grund aber war, dass ich zu dick war“, sagt sie. Für GNTM (Germanys Next Topmodel) habe ich innerhalb von neun Monaten 20 Kilogramm verloren. In ihrer extremsten Zeit trieb sie täglich stundenlang Sport, nahm Abführmittel und hatte Fressattacken, nahm zusätzlich Appetitzügler zu ihrer Bulimie, alles für den Traum ein Topmodel zu werden.

GNTM wird seit 2006 jährlich produziert. Es ist ein erfolgreiches Konzept, in dem die „Mädchen“, so nennt Heidi Klum ihre Kandidatinnen, in jeder Folge an einer Aufgabe teilnehmen. In den ersten Folgen findet meist das Umstyling statt, das groß inszeniert wird und die Mädchen an den Rand ihrer Verzweiflung bringen.

„Was ist echt bei GNTM?“ „Gibt es ein Drehbuch?“ Das sind die ersten Fragen nach dem Vortrag und das wollen alle wissen. „Ein grobes Drehbuch gibt es “, sagt Kera. „Durch die extremen Persönlichkeiten werde das Ganze auf kleinem Wohnraum verschärft. „Die Hemmungen fallen, wenn man sich in Nebenstraßen für Shootings umziehen muss“, oder „Wenn ein Starfotograf wie John Rankin sagt, zieh dich aus, ziehst du dich aus“, diese Aussagen verdeutlichen, wie groß der Druck ist, und mit dem Wissen, dass ein anderes Model mehr macht für weniger Geld, wächst der Druck noch mehr. „Klappe halten und nett lächeln“ ist die Devise.

Nacktfotos sind bei den Filmaufnahmen normal

Fotos, die Kera von Kandidatinnen in Unterwäsche mit einer Schlange um den Hals, in lasziver Haltung, oder mit Öl übergossen, zeigt, sind nichts Besonderes. „Es ist Standard, Nacktshootings zu machen“, sagt Kera. Im Fernsehen würden viele gezeigte Aufnahmen noch gepixelt, aber während der Dreharbeiten laufe ein Team von etwa 50 Leuten um einen herum, und die meisten davon seien Männer.

„Hier wird nichts gepixelt oder verhüllt. Hier werden Shootings mit 18-jährigen gemacht, die nackt sind. „Was macht das mit den Mädchen?“ will das Ex-Model wissen. „Beschweren kann man sich nach der langen Zeit nicht mehr, da man von den vorherigen Staffeln weiß, worauf man sich einlässt.“

Am Ende zählen nur die Äußerlichkeiten, wer am wenigsten gegessen hat und wer am wenigsten wiegt. Die ersten Modelabels steuerten 2017 gegen den Magerwahn und stellten neue Regeln auf, zum Beispiel den Umgang mit Models im Teenageralter oder ein Gesundheitszeugnis mit dem Body-Maß-Index – ein kleiner Anfang, das Idealbild auf eine gesunde Vorstellung zu beziehen.

„Wenn wir bedenken, dass Siebenjährige GNTM schauen und anfangen, auf Kalorien zu achten, ist es meist zu spät und es sollte das Gespräch gesucht werden – was ist gesund, was entspricht der Realität und wir Erwachsene sollten das Selbstwertgefühl stärken und unterstützen.“ Die gespielte Welt sei geprägt von Oberflächlichkeiten – die inneren Werte zählen hier nicht. „Wahre Schönheit kommt von innen“, sagt Kera und man glaubt ihr. Am Ende des Tages zählen nicht die Likes oder Kommentare unter einem Foto, sondern wahre Freunde und Familie, auf die man sich verlassen kann und die einen so nehmen, wie man ist.

Ex-Model Kera Rachel Cook spricht über ihre Erfahrungen im Modelgeschäft. (Foto: Judith Gauggel)

„Nur wer Nein sagen kann, kann überzeugt Ja sagen.“ Das ist ein Satz, der in der Mitte des Vortrages seinen Einsatz findet, der sich aber in jeder Lebenslage einsetzen lässt und der entscheidend ist, sich nicht selbst zu verlieren, sondern zu sich selbst zu stehen. Unter dem Hashtag #ichoosetolovemyself findet man Fotos von Kera, die sie glücklich zeigen, angekommen und befreit. Befreit von der Vorstellung anderen gefallen zu müssen, dem Wissen, wo sie steht und wohin sie will.