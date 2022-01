Evangelische Kirche plant Neuauflage der Vesperkirche

Nach dem großen Erfolg der ersten Vesperkirche in Sigmaringen, die im Herbst gemeinsam von der evangelischen Kirchengemeinde und der Johannes-Ziegler-Stiftung aus Wilhelmsdorf veranstaltet worden war, ist nun eine Fortsetzung geplant. „Wir freuen uns, was die Vesperkirche in Sigmaringen bewirkt hat“, lassen sich Pfarrerin Dorothee Sauer und Pfarrer Matthias Ströhle in einer Mitteilung zitieren. „Daran wollen wir anknüpfen und planen schon die Fortsetzung“. Den genauen Zeitpunkt möchten sie mit dem Mittagstisch „Essen und mehr“ abstimmen, den die katholische Kirchengemeinde organisiert.

Unter dem Motto „Einander sehen – füreinander da sein“ öffneten die evangelische Kirchengemeinde und das Gemeindehaus im Herbst die Türen. Mehr als 500 Essen wurden bei der Vesperkirche ausgegeben. Viele Gäste kamen aber nicht nur zum gemeinsamen Mittagessen, sondern auch zur Orgelmusik und zu den Andachten. Ebenso nutzten sie die Angebote der Sozialberatung von Diakonie und Caritas und des Kleider-Reiches.

Viele Gäste kommen zum gemeinsamen Mittagessen, aber auch zur Orgelmusik, den Andachten und weiteren Programmpunkten. (Foto: Fotos: Privat)

Begleitet wurde die Vesperkirche außerdem von einem Eröffnungsgottesdienst und einem Diakoniefest zum Abschluss. Eine Lesung über das Leben als Wohnungsloser und ein politischer Themenabend zu Kinderarmut machten deutlich, wie soziale und materielle Armut zusammenhängen. Möglich wurde die Vesperkirche aber nur durch den ehrenamtlichen Einsatz von 45 Helfern sowie zahlreiche Geld- und Sachspenden.

„In unserer Arbeit und in unserem Alltag treffen wir immer wieder auf Armut“, wird Pfarrer Gottfried Heinzmann, Vorstandsvorsitzender der Johannes-Ziegler-Stiftung und der Zieglerschen, in der Mitteilung zitiert. Er verweist auf alleinerziehende Mütter, verschuldete Familien und alte Menschen, denen die knappe Rente kaum zum Leben reicht.

„Den meisten sieht man die Armut nicht an – doch sie ist mitten unter uns“, so Heinzmann. „Deshalb freuen wir uns, dass die erste Vesperkirche in Sigmaringen so erfolgreich angenommen wurde.“ Die Veranstaltung biete einen Raum, damit genau das erlebt werden kann: dass sich Menschen begegnen, die sich sonst kaum sehen und schon gar nicht miteinander reden. Dass Menschen miteinander essen und dasselbe Essen miteinander teilen, die sonst sehr unterschiedliche Möglichkeiten haben. Dass Menschen Tischgemeinschaft erleben, die sonst einsam und ohne Gesprächspartner zu Hause essen.

„In der Vesperkirche kann erlebt werden, dass bei Gott alle willkommen sind“, lautet das Fazit des Pfarrers.