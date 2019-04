Europa-Abgeordneter Norbert Lins fordert: „Nicht alle Erfolge in einer Woche abschaffen“

Zum Thema „Europa vor der Wahl“ hat CDU-Europa-Abgeordneter Norbert Lins in Sigmaringen einen Vortrag gehalten und dazu etliche Besucher im Café Classic der Seniorenwohnanlage Fideliswiesen versammelt.

Der CDU-Kreisvorsitzende Klaus Burger hieß die Besucher willkommen und stellte den Gästen den EU-Parlamentarier vor. Laut einer Mitteilung der CDU informierte Lins ausführlich und detailliert über die Stimmung in der EU und die unendliche Geschichte „Brexit“, die zu einer Belastungsprobe für die Europäische Union geworden sei. Eine europaweite Umfrage habe bereits ergeben, dass man bei den bevorstehenden Wahlen am 26. Mai in Frankreich und Italien mit einem Rückgang der Zustimmung zur EU rechnen müsse. Besser sehe es dagegen in Spanien oder in Kroatien aus, dort sei mehr Zustimmung zu erwarten.

Die Europawahl sei jedoch schon immer eine Mobilisierungswahl gewesen. Fakt sei auch, dass in den Ländern mit der Koppelung der Kommunalwahlen für das EU-Parlament auch eine höhere Wahlbeteiligung erreicht werde. Die Terminverlängerung des Brexits habe allerdings Auswirkungen auf die Wahl, sagte Lins. Tritt Großbritannien erst am 31. Oktober aus der EU aus, nehme das Land nicht nur an den Wahlen teil, sondern sei dann ab dem 2. Juli auch mit 73 Abgeordneten im Parlament in Brüssel vertreten, wo sie dann „fröhlich mitwirken würden“.

Wie die CDU mitteilt, betonte Lins die Relevanz des Binnenmarkts und dass Deutschland am meisten davon profitiere. Dies gelte genauso für den Erhalt des Friedens, der einst die Grundmotivation für die Einigung der einzelnen Länder war. Das Wichtigste in der Geschichte der EU und ihr größter Erfolgsfaktor sei, dass sie diese Friedensgemeinschaft auf den Weg gebracht habe. Keinesfalls dürfe es so weit kommen, dass man alle diese Erfolge in einer Woche wieder abschaffen dürfe. Lins räumte aber ein, dass die EU nicht alles richtig mache. Trotzdem müsse man das Europa, in dem man auch mit Presse- und Religionsfreiheit lebe, noch besser machen.

Lins wies abschließend darauf hin, dass CDU und CSU für die bevorstehenden Europawahlen einen guten Start hingelegt hätten. Der mit der Flüchtlingskrise aufgekommene Streit zwischen den Unions-Schwestern sei vorüber. Erstmals haben CDU und CSU nicht nur ein gemeinsames Wahlprogramm, sondern mit Manfred Weber auch einen gemeinsamen Spitzenkandidaten, um ihn für das Amt des Kommissionspräsidenten aufzustellen. Den Ausführungen des Europa-Abgeordneten schloss sich eine Diskussion mit dem Publikum an, bei der Lins zahlreiche Fragen beantworten durfte.