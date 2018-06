Ethik-Schüler diskutieren über Pränataldiagnostik

Wie schon in den beiden vergangenen Jahren nahmen Schülerinnen und Schüler der Kursstufe II (Religion/Ethik) nach dem schriftlichen Abitur an einem Projekt teil, das auf den ersten Blick wenig mit dem Schulalltag am HZG zu tun hat.

Die modernen vorgeburtlichen Untersuchungsmethoden (Pränataldiagnostik) eröffnen heute schwangeren Frauen und Paaren vielfältige Einblicke in das noch ungeborene Leben. Sie kommen dem verständlichen Wunsch der Eltern nach einem gesunden Kind entgegen. Doch selbst neueste Methoden – wie ein jüngst auf den Markt gekommener Bluttest – können werdenden Eltern keine letzte Gewissheit über die Gesundheit ihres Kindes bieten. Noch weniger entbinden sie von der Entscheidung, wie man mit einer möglichen Erkrankung des Kindes umgehen soll. Auf diese Problematik machte Sonja Benz vom Kreiskrankenhaus Sigmaringen in ihrer einführenden Präsentation die rund 50 Schüler der Kursstufe in anschaulicher und persönlicher Weise aufmerksam.

Begleitet wurde sie von Elvira Reichert vom Caritasverband Sigmaringen sowie von Susanne Scham von Donum Vitae, die in den anschließenden Workshops die Arbeit ihrer beiden Einrichtungen vorstellten und zusammen mit den Schülern Fragen und Probleme rund um das Thema Schwangerschaft, Geburt und Partnerschaft erörterten.

Parallel dazu traf sich ein anderer Teil der Kursstufe mit einer Selbsthilfegruppe von Eltern, deren Kinder mit einer Behinderung (Down-Syndrom) zur Welt gekommen waren und die sie in die Schule mitbrachten. Aufmerksam lauschten die Schüler den Erfahrungsberichten der Mütter, die sich doch so wenig von denen anderer Eltern unterschieden: Bei allen Sorgen und Problemen, die der Alltag mit sich bringt, überwiegt doch die Freude und das Glück, das sie von ihren Kindern geschenkt bekommen. Und wie zum Beweis dafür verteilt der kleine Maximilian plötzlich ganz unbekümmert an die etwas scheu um ihn herumsitzenden Schüler Handzettel des Netzwerks Pränataldiagnostik und zaubert ein Lächeln auf ihre Gesichter.

So kurz die Begegnung mit diesen Kindern aus zeitlichen Gründen auch war, so eindrücklich dürften die Schüler sie in ihrem Gedächtnis behalten – auch über das Abitur hinaus.

Eine Wiederholung der Veranstaltung „Pränataldiagnostik“ findet am Mittwoch, 12. Juni, ebenfalls im HZG statt.