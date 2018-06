Erwachsene Schüler fehlen noch

Die städtische Musikschule wird mittelfristig ihre Zielgruppen erweitern müssen. Die demografische Entwicklung und der zunehmende Druck in den Schulen führt auf die Dauer zu weniger Schülern im Hauptbereich der Kinder und Jugendlichen im Alter zwischen drei und 18 Jahren. Die Leiterin der Musikschule, Ellen Valerius, hat im Kulturausschuss des Gemeinderats einen Überblick über das vergangene Schuljahr und einen Ausblick in die nähere Zukunft gegeben. Die Ausschussmitglieder haben den Bericht einstimmig gebilligt.

Die Zahl der Musikschüler ist 2011 im Vergleich zum Vorjahr leicht von 866 auf 885 angestiegen. Der größte Teil belegt Kurse im Instrumentalunterricht (511), gefolgt von der Grundstufe (191). Die Zahl der Grundstufenschüler (Eltern-Kind-Kurs, musikalische Früherziehung, musikalische Grundausbildung, Instrumentenkarussell, Zwergenmusik und das Landesförderprogramm „Singen – Bewegen – Sprechen“ nimmt seit Jahren zu, einen großen Sprung gab es von 2009 auf 2010, als gleich 57 neue Schüler in der Grundstufe hinzukamen. Allerdings läuft das für die Schüler in den Kindergärten Gorheimer Allee und St. Fidelis kostenfreie Förderprogramm Ende Juli aus. Ob es in irgendeiner Form verlängert wird, ist noch offen.

Die Finanzierung des Musikschulangebots erfolgt zum überwiegenden Teil durch die Eltern (55,1 Prozent). Mit 35,5 Prozent sind Stadt und Kreis beteiligt und 9,5 Prozent schießt das Land zu. Der Landesanteil ist im Vergleich zum Vorjahr um ein Prozent gestiegen, wodurch Eltern und Kommunen geringfügig entlastet wurden.

Die Altersgruppen sind eindeutig verteilt. Die meisten Schüler gibt es im Alter von zehn bis 14 Jahren, hier sind es rund 350, gefolgt von den Sechs- bis Neunjährigen (etwa 230) und den bis zu Fünfjährigen (leicht über 200). Danach bricht bei den 15- bis 18-Jährigen die Zahl deutlich auf etwa 100 Schüler ein, um dann auf fast bedeutungslose Mengen zu sinken. Bei den Grundstufenschülern liegt die Musikschule Sigmaringen deutlich über dem Landesdurchschnitt, alle anderen Altersgruppen liegen unter dem Landesdurchschnitt. Hier will Valerius in den kommenden Jahren das Angebot für ältere Schüler erweitern. Überall im Land haben die kleineren Musikschulen nur wenig ältere Schüler, lediglich in den Ballungsgebieten gibt es hier nennenswerte Schülerzahlen.

Die Musikschule hat beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ 21 Preisträger auf Regionalebene gestellt, davon fünf erste, 14 zweite und zwei dritte Preise.

Die Musikschule will sich auch weiter mit anderen kulturellen Einrichtungen wie der Hector-Kinderakademie vernetzen. Im Berichtsjahr gab es insgesamt 45 Veranstaltungen mir rund 1100 Mitwirkenden und knapp 4000 Zuhörern.